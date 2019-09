Nella giornata di ieri, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Stando alle anticipazioni, Javier Martinez sarebbe stato eliminato a causa di una segnalazione arrivata in studio.

Lo spagnolo si era fatto notare a Temptation Island come tentatore di Ilaria Teolis. Conclusa l'esperienza al docu-reality, Javier aveva scelto di scendere le scale del dating di Maria De Filippi per corteggiare Sara Tozzi.

Lo stesso pallavolista, aveva riferito di essere rimasto colpito dalla modenese durante il video di presentazione.

Ieri, secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News il corteggiatore spagnolo sarebbe stato eliminato a causa di alcune chat compromettenti. Nello specifico una ragazza avrebbe confessato ad un giornalista di aver avuto una frequentazione con lo spagnolo fino ad aprile circa. Addirittura Javier avrebbe dichiarato il suo amore alla giovane, tanto da dipingerla come la donna della sua vita.

Una volta entrato in possesso delle prove, il giornalista a sua volta avrebbe girato la segnalazione alla redazione di Uomini e Donne.

Di fronte a delle prove così evidenti avrebbe preso in mano la situazione Maria De Filippi in persona. La conduttrice Mediaset senza troppi peli sulla lingua, avrebbe cacciato dal suo studio Javier Martinez. Il diretto interessato in tutti i modi avrebbe cercato di discolparsi dalla accuse, ma non mostrando il suo smartphone è risultato poco credibile.

Con tutta probabilità Queen Mary ha messo subito a tacere la situazione, dopo lo scandalo dello scorso anno creato da Sara Affi Fella.

In tutto questo Sara Tozzi è scoppiata in lacrime. La tronista modenese aveva ammesso di essere molto attratta dallo spagnolo, tanto che in esterna lo aveva definito una persona pulita.

Sara Tozzi confessa la sua paura più grande

Poco prima della messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, Sara Tozzi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

La bella modenese ha confessato la sua paura più grande: "Ho il terrore delle fregature, degli uomini poco seri. Ho sofferto molto per la mia ultima relazione, finita meno di un anno fa". A tranquillizzare la giovane sarebbe la redazione di Uomini e Donne: "Maria e gli autori mi fanno sentire protetta". Infine, in merito al rapporto con Arcangelo Bianco, l'ex tentatrice di Temptation Island ha confidato di avere una visione della vita molto differente: "Lui bada alle apparenze, io alla sostanza".

Per chi non lo sapesse, infatti, Sara quest'etate è stata protagonista del reality dell'amore in veste di tentatrice single. La Tozzi condividerà il suo percorso sul trono assieme a Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli.