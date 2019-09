Da diversi giorni tiene banco, nel mondo dell'informazione made in Italy, l'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la rinomata cerimonia volta ad unire i più importanti volti del grande schermo, per l'assegnazione del tanto ambito Leone d'oro della nota kermesse cinematografica. Quest'anno, l'evento giunto alla sua settantaseiesima edizione consecutiva fa discutere molto, e non solo per via della presenza di volti celebri al pubblico del grande schermo.

Per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia sono sbarcati alcuni volti di uno dei programmi tv più seguiti dal pubblico italiano, parliamo di Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, le quali hanno partecipato all'edizione 2019 di Temptation Island.

La partecipazione dei due summenzionati ex volti del docu-reality sui tradimenti all'evento più chiacchierato del momento, negli ultimi giorni, ha fatto storcere il naso a molti utenti sui social.

Per la stragrande maggioranza, gli internauti sembrano non condividere affatto la scelta maturata dagli organizzatori del Festival made in Venice, di accogliere alcuni tra i personaggi più discussi delle ultime edizioni dei reality show italiani. Oltre a Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez, Taylor Mega e Chiara Ferragni, rispettivamente rappresentanti di Uomini e donne, Grande Fratello Vip, L'isola dei famosi e il mondo dei social-network, quest'anno anche il docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha avuto le sue ambasciatrici, in barba agli haters dei personaggi televisivi più amati dal pubblico.

Ilaria Teolis chiarisce sul Festival del Cinema di Venezia

In una videodiretta condivisa tra le sue storie su Instagram, Ilaria Teolis ha tenuto a rispondere a coloro che l'hanno criticata, per aver preso parte all'evento cinematografico più atteso dell'anno in qualità di influencer. Nello specifico, la Teolis, ormai ex fidanzata di Massimo Colantoni, ha fatto sapere di aver ricevuto un invito dal Festival e di avere avuto tanta voglia di parteciparvi: "Ho ricevuto un invito al Festival di Venezia e ho colto subito questa opportunità.

La vita è una sola e certe occasioni vanno colte al volo. Perché non farla? Perché non sfruttarla adesso? Un’occasione unica da raccontare un giorno ai miei figli, ai miei nipoti". Nel corso del suo sfogo condiviso con i suoi fedeli sostenitori su Instagram, la web influencer ed ex volto di Temptation island ha fatto chiarezza su alcuni aspetti del Festival, che in molti non conoscono: “Non ci ha invitato nessun brand ma il Festival di Venezia.

Non mi hanno pagato, non ho preso mezzo centesimo”.

In merito al suo tanto discusso outfit ricco di inserti di pizzo che non lasciano spazio all'immaginazione, la Teolis si è detta soddisfatta del risultato portato sul red carpet del Venice Festival: “Su di me, che sono senza forme, stava bene. Ero a mio agio”.