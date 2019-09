Se nelle attuali puntate italiane di Beautiful Bill e Katie sono alle prese con gli strascichi della battaglia legale per l'affidamento di Will, molte cose sono destinate a cambiare nelle trame americane. La Logan ha da tempo firmato l'annullamento del matrimonio con Thorne (poi uscito di scena) e si è sorprendentemente avvicinata all'ex marito, ammettendo i sentimenti mai svaniti per lui. Nonostante l'esitazione iniziale, a causa dei trascorsi non certo facili, i due si sono fidanzati, preferendo però non affrettare la celebrazione del loro matrimonio.

E stando agli spoiler delle prossime settimane, per loro potrebbero essere in arrivo nuovi problemi che potrebbero sfociare nell'ennesima tragedia. Si parla, infatti, di un avvenimento potenzialmente molto pericoloso.

Beautiful anticipazioni: Katie e Bill colpiti da una tragedia

Sono trame particolarmente avvincenti quelle che stanno seguendo i telespettatori americani di Beautiful, alle prese con la svolta sulla vera identità di Beth/Phoebe e molto altro.

Le anticipazioni rivelano che anche Bill e Katie a breve torneranno ad essere grandi protagonisti, a causa di una tragedia che li colpirà. Come accade spesso dalle informazioni che arrivano dagli States, non è stata chiarita la dinamica dell'evento ma si sa per certo che qualcuno si troverà in pericolo di vita. Sarà il piccolo Will a rischiare il peggio? O riappariranno i vecchi problemi cardiaci della Logan?

Da non escludere anche un incidente che potrebbe in qualche modo coinvolgere Bill Spencer, il quale negli ultimi tempi si è schierato dalla parte di Brooke contro Thomas Forrester.

Il nuovo avvicinamento tra Brooke e Bill

Rimasto ai margini delle scene nelle ultime settimane, per dare spazio ad altre vicende, Bill Spencer tornerà in futuro ad essere uno dei personaggi principali di Beautiful. Insieme alla tragedia anticipata da Bradley Bell in una recente intervista al tabloid 'Soaps in Depth', il magnate dell'editoria finirà con l'immischiarsi anche nella vita di Brooke.

Quest'ultima continuerà a vivere un periodo di crisi con Ridge, dopo la caduta di Thomas dalla scogliera, ma troverà in Bill un insperato sostenitore. Anche lo Spencer, infatti, penserà che il rampollo Forrester sia dalla parte del torto e debba pagare per avere causato così tante sofferenze a Liam e Hope, obbligati a vivere per otto mesi separati dalla loro bambina. Proprio questo punto di vista potrebbe dare il via all'ennesimo ritorno di fiamma tra Bill e Brooke, dopo il tradimento di Ridge con Shauna Fulton.

Ogni indizio, infatti, induce a pensare all'inevitabile fine del matrimonio tra la più longeva coppia di Beautiful.