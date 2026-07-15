Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma attualmente sulla Cbs e tra un anno in Italia raccontano che Sheila Carter deciderà di porre fine al matrimonio con Deacon Sharpe. La donna capirà di non voler stare con un uomo che è innamorato di un'altra.

Sheila interrompe un momento d'intimità tra Deacon e Taylor

Il momento d'intimità tra Deacon e Taylor verrà interrotto dall'arrivo di Sheila. Quest'ultima ribadirà di aver accettato di firmare le carte del divorzio anche se vuole qualcosa in cambio. La criminale pretenderà che la dottoressa Hayes l'aiuti a ricucire lo strappo con Finn ed il piccolo Hayes.

Taylor crederà che Steffy non permetterà mai che la suocera entri nella sua famiglia. La donna, a questo punto, spererà che Deacon persuada Sheila a firmare i documenti dopo averli lasciati soli.

La madre di Finn confiderà al barista tutto il suo dolore e risentimento per la fine del loro matrimonio. Deacon rassicurerà alla donna di avere a cuore la sua felicità anche se ormai non c'è più l'amore di un tempo. Sheila si sentirà lo stesso tradita, tanto da ammettere la sua difficoltà ad accettare la fine della loro storia.

Sheila firma i documenti del divorzio

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Sheila firmerà i documenti del divorzio, affermando di non voler rimanere legata ad un uomo che non l'ama più.

La criminale, a questo punto, lascerà l'appartamento dopo aver abbracciato lungamente l'ormai ex marito.

Taylor, intanto, raggiungerà Finn e Steffy alla Forrester Creations dove li spiegherà che Sheila ha deciso di concedere il divorzio a Deacon solo se l'avesse aiutata ad avvicinarsi a loro. Steffy apparirà irremovibile a non volere la suocera nella sua famiglia. Deacon raggiungerà la casa di moda, informando che Sheila ha firmato la separazione. La notizia giungerà alle orecchie di Steffy che continuerà a considerare la suocera una minaccia per la sua famiglia.

Steffy ha temuto che Hope le portasse via Finn nelle puntate italiane di Beautiful

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a luglio sui teleschermi di Canale 5, Taylor ha deciso di rimanere a Los Angeles, informando Li di avere un problema cardiaco grave.

Hope ha temuto che il ritorno della donna rovinasse i rapporti tra Brooke e Ridge. Steffy, invece, è apparsa felice di riavere la madre nuovamente in città.

Intanto tutti sono apparsi entusiasti del video promozionale della Brooke's bedroom con la partecipazione della band islandese Kaleo.

Steffy, invece, è apparsa ossessionata da Hope e dalla paura che le portasse via Finn. Allo stesso tempo, la giovane Logan ha pensato di provare ancora qualcosa per il dottore.