Nella fascia access time di martedì 17 settembre andrà in onda la prima puntata di "Storie Minime", il nuovo programma di Rai 3 che vedrà tante persone raccontare la loro storia davanti a una telecamera. Si tratta di frangenti di vita vissuta, istantanee rimaste nei cassetti della memoria, sprazzi di felicità che ogni tanto è giusto far riemergere a decorare il presente. L'ambientazione della trasmissione cambierà in ogni appuntamento e consisterà di piazze, strade, spiagge, parchi e altri siti della nostra bella Italia.

In tutti questi luoghi, chi ha da raccontare un ricordo, un segreto o un evento speciale della sua vita potrà farlo accomodandosi su di una sedia, una poltrona o magari un tappeto.

Il 17 settembre ha inizio 'Storie Minime' su Rai 3

Dopo l'interessante esperimento sociale di Boez - Andiamo Via, la fascia access time di Rai 3 dal 17 settembre sarà occupata dal programma "Storie Minime".

In ciascuna delle venticinque puntate di questo nuovo format televisivo prodotto da Ladybug Entertainment saranno raccontate cinque o sei storie di persone comuni, eventi e accadimenti che magari sono durati poco tempo ma che hanno finito per restare impressi in modo indelebile nella mente e nell'anima.

Per quanto la vita a volte ci possa sembrare monotona, infatti, ognuno di noi in fondo ha da raccontare la sua piccola storia, un segreto celato da tanto tempo, magari la leggenda personale narrata dallo scrittore Paulo Coelho, oppure ancora il ricordo di un amore o di un momento divertente della propria esistenza.

Le nostre piccole storie, con ogni probabilità, non saranno inserite nelle antologie scolastiche e non diventeranno oggetto di sceneggiatura per un film, ma ogni tanto è giusto rispolverarle per riassaporare l'intensità con le quali le abbiamo vissute o la gioia che ci hanno lasciato in dono.

Gli altri programmi Rai al via a metà settembre

Oltre che l'inizio di "Storie Minime", il palinsesto della Rai nei giorni di lunedì 16 e di martedì 17 settembre vede ripartire vari programmi e alcune fiction.

Lunedì 16 settembre, ad esempio, è ripresa la programmazione di trasmissioni classiche della Radiotelevisione Italiana quali il game show "Soliti Ignoti" su Rai 1, condotto da Amadeus, il contenitore mattutino "I Fatti Vostri" su Rai 2, condotto dalla coppia Magalli-Morise e, sempre sul secondo canale, la trasmissione di tutorial "Detto Fatto" condotta da Bianca Guaccero.

Nella prima serata tv di martedì 17 settembre, infine, andrà in onda anche la prima puntata della seconda stagione della fiction La strada di casa con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Christiane Filangieri.