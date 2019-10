Giada Pezzaioli, venerdì 4 ottobre, è tornata negli studi di Vieni da Me. La giovane, nel salotto pomeridiano targato Rai 1, ha spiegato i motivi del rifiuto alla proposta di matrimonio. Come molti sanno, di recente, Giovanni Conversano ha chiesto la mano della sua fidanzata. Tuttavia, di fronte alla richiesta di convolare a nozze, la diretta interessata ha risposto con un secco: “Vediamo”. Una volta terminata la puntata, lo stesso Conversano ha riferito che la sua fidanzata ha declinato la proposta.

Per questo motivo, dopo la reazione inaspettata, Miss Puglia è tornata da Caterina Balivo per spiegare le ragioni che l’hanno portata a dire di ‘no’.

Incalzata dalle domande di Caterina Balivo, Giada ha riferito che non era sua intenzione avere una reazione così fredda: “Immaginavo una proposta diversa”. Piuttosto che una dichiarazione plateale, la Pezzaioli avrebbe preferito qualcosa di più intimo.

Il tutto sarebbe stato accolto in modo positivo, anche se fosse stato accompagnato anche dal classico anello. La fidanzata di Giovanni Conversano in merito all’anello ha specificato che si sarebbe accontentato anche di un oggetto di bigiotteria.

A quel punto, in evidente imbarazzo, la conduttrice campana ha riferito che al momento del rifiuto è calato il gelo in studio. Allora Miss Puglia ha deciso di ironizzare sull’accaduto, raccontando un aneddoto legato a suo padre.

Giada ha raccontato che quando suo padre scoprì che era fidanzata con un ex tronista, non prese affatto bene la notizia. I rapporti tra i due iniziarono ad andare bene, solamente quando il signor Pezzaioli conobbe Giovanni di persona. Tuttavia Giada ha confidato alla padrona di casa che i suoi genitori non hanno mai ostacolato la storia d’amore con Giovanni. Nonostante tra i due vi fosse una grande differenza d’età.

Giovanni Conversano: il messaggio a Giada

Dopo il ‘no’ di Giada Pezzaioli a Giovanni Conversano, molti telespettatori si sono domandati come fossero i rapporti all’interno della coppia. Al contrario di quanto si potesse pensare, l’ex calciatore ha mandato una clip a Vieni da Me in cui ha ribadito tutto il suo amore per la sua attuale compagna. Conversano ha dichiarato di aver compreso le ragioni del rifiuto da parte della sua fidanzata e ha aggiunto che la proposta resta ancora valida.

A quel punto, la Balivo ha chiesto alla sua ospite se avesse avuto un ripensamento, ma la Pezzaioli non ha ceduto di un millimetro: “Giovanni merita una risposta a quattrocchi”. Infine, Giada ha raccontato che dopo il rifiuto alla proposta di matrimonio, Giovanni per tutta la settimana non ha avuto il coraggio di affrontare l’argomento.