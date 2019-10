Giordano Mazzocchi è tornato prepotentemente al centro del Gossip. L’ex corteggiatore di Uomini e donne ed ex fidanzato di Nilufar Addati, nella notte del 19 ottobre è stato avvistato con Barbara Fumagalli. Sul blog VeryInutilPeople si legge: “Ieri sera, il ventitreenne avezzanese è stato pizzicato fuori dall’Hollywood di Milano”. Subito dopo, è stato scritto che il giovane era in compagnia di Barbara Fumagalli.

Secondo le indiscrezioni non sarebbe finita qui, perché i due sarebbero stati avvistati insieme anche intorno alle 4 di notte. Per testimoniare l’accaduto, sarebbe stato pubblicato un video sul blog. Nel filmato compare proprio Giordano Mazzocchi con la modella sotto un portico, intenti a ripararsi dal nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo. Inoltre, il maestro di sci avrebbe donato la sua giacca alla ragazza per non farle prendere freddo.

Un gesto da galantuomo che non è passato inosservato agli occhi della talpa che li ha pizzicati insieme. Al momento, se tra i due giovani ci sia del tenero o meno, non è dato saperlo. I diretti interessati, per ora, hanno preferito non commentare il pettegolezzo sul loro conto.

Giordano e Barbara: entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne

Giordano Mazzocchi è un volto noto a Uomini e Donne per aver corteggiato Nilufar Addati ed essere uscito insieme alla tronista.

Purtroppo però, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, qualcosa si è rotto all’interno della coppia.

Per quanto riguarda Barbara Fumagalli, si sa che non è estranea al mondo del trono classico; la ragazza aveva corteggiato Andrea Cerioli nel dating-show di Canale 5. La giovane, oltre ad essere un ex corteggiatrice, ha partecipato a Temptation Island in veste di tentatrice single. Inoltre, quest’estate è stata protagonista di alcuni rumors che la vedevano vicino ad Andrea Damante. Chissà che ora la modella non abbia ritrovato la serenità proprio al fianco di Giordano Mazzocchi.

Nilufar Addati: ‘Indietro non si torna’

Nei giorni scorsi i fan di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati erano tornati a sperare in un ritorno di fiamma della coppia. Ad alimentare le voci erano stati proprio i due giovani, poiché in più di un’occasione si erano rivisti. Inoltre, sul web era iniziato a circolare un video che li ritraeva in atteggiamenti complici. Per fare chiarezza è intervenuta la diretta interessata.

L’ex corteggiatrice tramite il suo profilo Instagram ha messo a tacere ogni voce che la vedeva di nuovo insieme a Giordano. Non solo, la Addati in una Stories ha fatto capire di voler proseguire con la scelta intrapresa dichiarando: “Indietro non si torna”.