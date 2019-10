Le anticipazioni delle prossime puntate del Segreto annunciano una nuova guerra tra i due grandi nemici della soap opera di Aurora Guerra. Francisca Montenegro, assetata di vendetta, commissionerà a Mauricio Godoy l'assassinio di Severo Santacruz, il presunto responsabile della paralisi di Maria Castaneda.

Il Segreto: Francisca vuole vendicare Maria

La faida tra Francisca e Severo entrerà nel vivo nel corso delle prossime puntate italiane dello sceneggiato.

Le trame de Il Segreto, rivelano che la matrona deciderà di vendicarsi del latifondista. La Montenegro, infatti, lo riterrà responsabile dell'esplosione di una bomba durante le nozze di Fernando e la moglie, dove Maria Castaneda (Loreto Mauleon) era rimasta gravemente ferita. La matrona, infatti, si convincerà che dietro l'attentato ci sia il marito di Irene, arrabbiato per avergli mandato a monte il mercato del riso. Per questo motivo, i due torneranno ad essere grandi nemici.

Severo incolpato dell'attentato alle nozze di Fernando

Nel corso dei prossimi appuntamenti de Il Segreto, i telespettatori scopriranno che il Santacruz era stato costretto a chiedere 3000 pesetas allo strozzino Prudencio (Jose Milan) per far fronte alla crisi economica dovuta al crollo del prezzo del cereale, a causa della Montenegro. Per questo motivo, Severo (Chico Garcia) ha accusato un profondo senso di smarrimento quando sospetterà che Francisca sia implicata nella sua disgrazia economica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il marito di Irene, a questo punto, ha assoldato un gruppo di artificieri per preparare una bomba. Peccato che questi ultimi siano spariti all'improvviso prima di distruggere il silo della matrona. Perciò, il latifondista temerà di essere stato incastrato, facendolo incolpare dell'attentato occorso durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Severo, a questo punto, chiederà l'aiuto di Carmelo per dimostrare la sua estraneità dei fatti.

La Montenegro chiede a Mauricio di uccidere il Santacruz

Il marito di Irene troverà alcune tracce di sangue sul luogo in cui gli artificieri avrebbero dovuto costruire la bomba. L'uomo, a questo punto, capirà che gli uomini erano stati freddati. Poi si introdurrà di nascosto nel magazzino della Montenegro dove scoprirà un'ingente quantità di riso.

Da lì a poco, la tensione salirà alle stelle, tanto che la matrona chiederà a Mauricio di uccidere il Santacruz.

All'inizio il Godoy rifiuterà l'idea di nuocere al marito di Irene, tanto da convincerla a desistere dal suo piano scellerato. Dall'altro canto, Raimundo tenterà di frenare la sete di vendetta di Francisca, dichiarando l'intenzione di vendicarsi lui stesso qualora scoprisse che il latifondista è il vero colpevole di quanto accaduto a Maria Castaneda ed agli altri invitati. Infine il padre di Carmelito cadrà nella disperazione quando la polizia troverà alcune sue impronte digitali sui resti dell'esplosivo.