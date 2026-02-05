Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Mahmud minaccerà di uccidere Farah Ersadi, affermando che in passato aveva impiccato suo padre. Qualche ora dopo, l'uomo verrà trovato ferito in modo grave dalla protagonista, che capirà che qualcuno ha provato a incastrarla per il tentato omicidio.

Mahmud rimanda lo sposalizio di Behnam

Mahmud giungerà a Istanbul per gestire gli affari del nipote. Quest'ultimo nutrirà un'ossessione nei confronti di Farah, tanto che suo zio lo obbligherà a sposarla se non vuole continuare a vivere nel peccato.

Behnam accetterà il ricatto del parente a differenza della protagonista, la quale deciderà di estorcere sua suocera per impedire le nozze. Rahsan interromperà la cerimonia nuziale all'ultimo minuto per paura che Farah parli a Mahmud della sua relazione segretata con Akbar. La donna informerà il parente che Behnam non può sposare la protagonista perché è stata rapita qualche settimana prima da Tahir e quindi potrebbe non essere più pura. Mahmud rimanderà lo sposalizio di tre mesi come vuole le regole iraniane.

Farah trova Mahmud ferito in modo grave

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che lo zio di Behnam concentrerà le sue attenzioni sull'altra nipote, Merjan. L'uomo informerà la ragazza di aver scelto il suo prossimo sposo.

Ovviamente, la giovane cercherà di opporsi salvo cambiare idea quando sospetterà che sia Tahir. I sospetti di Merjan si riveleranno errati poiché l'uomo risulterà essere una conoscenza della sua vecchia vita in Iran. Un ordine, al quale non potrà opporsi nemmeno Akbar, sospettato da Mahmud come informatore della polizia.

La situazione diventerà ancora più complicata quando lo zio di Behnam minaccerà di uccidere Farah, precisando che in passato aveva impiccato suo padre. La rivelazione manderà su tutte le furie la protagonista che minaccerà di fargliela pagare cara. Qualche ora dopo, Mahmud verrà ritrovato ferito in modo grave da Farah. Quest'ultimo capirà che qualcuno ha cercato d'incastrarla per l'omicidio dell'uomo quando scoprirà che era stato colpito con un coltellino di sua proprietà.

Merjan ha aiutato Tahir desiderosa di vendicarsi di Behnam

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Farah ha avuto una reazione isterica quando ha scoperto che Behnam ha ucciso Tahir. Il criminale è stato salvato da Merjan che l'ha portato in ospedale dove gli hanno diagnostico la rottura di qualche costola. La ragazza ha voluto aiutare l'uomo perché anche lei ha sofferto a causa di Behnam. Merjan ha portato Tahir in una casa isolata.