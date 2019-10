Il periodo di pace tra Steffy Forrester e Hope Logan è ufficialmente giunto al termine nelle trame americane di Beautiful. Per mesi, la figlia di Ridge si era fatta da parte nello scontro con la sua storica rivale, decidendo di scegliere 'se stessa' e dedicarsi a crescere Kelly e (in un primo momento) Phoebe/Beth. Ma, ora, qualcosa sembra essere cambiato come conferma la puntata trasmessa ieri 21 ottobre negli Stati Uniti.

In essa, le due sorellastre hanno confermato di avere ancora molte ragioni per cui discutere e Steffy, questa volta, non si è fatta da parte, esprimendo il suo punto di vista contro la Logan. Non solo l'ha accusata di prendere le decisioni per Liam, ma ha aggiunto di ritenerla una persona egoista ed egocentrica. Il tutto è avvenuto davanti allo sguardo dello Spencer, che ha evitato di intromettersi tra le due rivali, precisando di voler dare la precedenza ad altre due persone.

Beautiful trame USA: Liam mette in primo piano le bambine

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dalle puntate americane segnalano un sorprendente confronto tra Hope e Steffy nella casa sulla scogliera. La Logan non ha affatto gradito che Liam si sia recato dalla Forrester in compagnia di Beth, né tanto meno ha apprezzato il messaggio ricevuto dallo Spencer. Per tale ragione, si è presentata da Steffy decisamente adirata, mettendo fin da subito le cose in chiaro con lei e invitando Liam a prendere le sue difese.

Nella puntata trasmessa ieri 21 ottobre e molto apprezzata dai sostenitori della Forrester, Hope ha chiesto a Liam di dire chiaramente quello che pensa, ovvero di vedere il suo futuro insieme a lei e Beth. Ma davanti a tali parole, il figlio del Bill ha evitato di prendere posizione: la sua priorità, d'ora in avanti, sarà rappresentata soltanto dalle sue figlie.

Puntate americane Beautiful: Steffy accusa Hope di essere egoista

Proseguendo con le succose trame americane di Beautiful, Steffy ha criticato l'atteggiamento della rivale, invitandola a non fare pressioni su Liam.

Il dibattito è proseguito con il riferimento a Douglas e al desiderio della figlia di Brooke di creare una famiglia unita anche con lui. E proprio le sue affermazioni hanno mandato su tutte le furie la Forrester, che ha sottolineato come Douglas abbia già un padre e non abbia bisogno di una nuova famiglia. Ha quindi espresso chiaramente la sua opinione contro la Logan, dicendole: 'Sei una persona egoista ed estremamente egocentrica'.

E ha aggiunto, segnando chiaramente Hope con il dito indice, che qualsiasi decisione di Liam non dovrà subire alcuna influenza altrui. Parole che appaiono profetiche in vista di quanto accadrà ad Halloween. In tale circostanza, Hope tenterà di portare avanti il suo piano per ottenere la custodia di Douglas mentre lo Spencer si recherà da Steffy, festeggiando insieme a lei e alle bambine.