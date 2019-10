Oggi 11 ottobre, a partire dalle 14.45 su canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e dove vedremo come proseguirà il percorso dei tre tronisti Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Dopo l'abbandono di Sara Tozzi andato in onda nell'appuntamento di ieri, vedremo quindi i tre tronisti alle prese con la conoscenza di corteggiatrici e corteggiatori.

In particolare, nella puntata odierna, al centro dell'attenzione, vi sarà la corteggiatrice Veronica, la quale si dichiarerà per Alessandro, con l'altro tronista Giulio che non riuscirà a nascondere la sua delusione. Anche per Giulia Quattrociocche sarà tempo di esterne e la ragazza rimarrà colpita particolarmente da Daniele.

Trono Classico, anticipazioni oggi 11 ottobre: Veronica si dichiara per Zarino

Oggi 11 ottobre andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico del dating show di Maria De Filippi e che fa riferimento alla registrazione dello scorso 25 settembre.

Da quanto si apprende dal sito il 'Vicolo delle news', già sappiamo che Sara Tozzi ha detto addio al trono, come abbiamo potuto vedere nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri pomeriggio. In attesa di scoprire se il suo posto verrà preso da un'altra tronista, continuano invece i percorsi di Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. In particolare vedremo Giulio e Alessandro al centro delle vicende, dato che la corteggiatrice Veronica sino alla puntata scorsa, si era mostrata indecisa sui due ragazzi.

La ragazza, come rivelano gli spoiler, uscirà in esterna con Alessandro, ma questi poco dopo, la lascerà sola, arrabbiato per la sua indecisione. In studio quindi, la giovane si dichiarerà proprio per Zarino, mentre l'altro tronista Giulio non riuscirà a nascondere la sua delusione.

Uomini e donne, spoiler: Giulio deluso da Veronica che sceglie Alessandro

Stando a quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' veniamo a sapere che Giulio Raselli visibilmente deluso dopo che Veronica si dichiarerà per il suo collega di trono, continuerà a rivolgere sguardi alla ragazza per tutta la puntata.

Non mancheranno nemmeno le critiche da parte delle altre corteggiatrici, che non la reputano sincera, mentre verrà mandata in onda l'esterna di Raselli con Irene. La ragazza, al termine dell'uscita, sarà furiosa dopo che Giulio le dirà di provare solo attrazione fisica. Anche Giulia Quattrociocche uscirà con due corteggiatori, Alessandro e Daniele. Mentre con il primo non si troverà a proprio agio, con Daniele si troverà meglio e più in sintonia.

Appuntamento dunque per oggi 11 ottobre a partire dalle 14.45 su canale 5 per scoprire tutte le novità riguardanti il Trono Classico di Uomini e Donne.