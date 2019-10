A Un posto al sole le puntate della fine di questa settimana, 10 e 11 ottobre, sono molto importanti e piene di avvenimenti. Gli abitanti di Palazzo Palladini si ritroveranno a dover affrontare cambiamenti decisivi: Nadia e Renato si lasceranno e Marina dovrà elaborare la perdita di suo padre. Mentre a Diego torna l'ossessione per Beatrice.

Spoiler Un posto al sole 10 e 11 ottobre: Marina si fa aiutare da Fabrizio dopo la morte di Arturo

Nelle puntate del 10 e 11 ottobre di Un posto al sole, Marina sarà in preda allo sconforto dopo la morte di suo padre Arturo.

La donna aveva ritrovato da poco il genitore, molto malato, ed aveva cercato in tutti i modi di battersi per la verità sul suo conto. Arturo, infatti, era sparito a causa di un'accusa di omicidio che non aveva mai commesso. Il delitto di cui era accusato il padre di Marina, è stato compiuto invece proprio da Fabrizio, l'uomo che le starà accanto in questi giorni difficili. Arturo aveva finalmente scoperto tutto la verità e aveva chiamato la figlia per raccontarle tutto, ma l'uomo è deceduto subito prima che Marina arrivasse in ospedale.

Il rapporto tra l'imprenditrice e Fabrizio andrà avanti e i due saranno sempre più uniti, con l'opposizione dello zio Sebastiano che cercherà di tenere lontano il nipote dalla donna.

Un'altra storia che troverà un punto di svolta sarà quella tra Renato e Nadia. I due, dopo una forte crisi causata dell'innamoramento di Renato per Adele, sembravano aver ritrovato la serenità, ma non sarà così semplice.

Nella puntata di questa sera, Nadia prenderà una decisione definitiva sul suo rapporto con il Poggi. La donna sceglierà di lasciarlo? Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, questa storia è destinata a finire e Renato si ritroverà ad affrontare questo cambiamento a modo suo.

Anticipazioni di giovedì e venerdì: Diego tornerà ossessionato da Beatrice

Nella puntate del 10 e l'11 ottobre ci sarà anche il ritorno da protagonista di un personaggio che da un po' di tempo era rimasto in secondo piano: Diego.

Il giovane Giordano, infatti, ultimamente si è dimostrato poco affidabile e distratto con lo zio Renato. Aveva iniziato a lavorare per lui effettuando delle commissioni, ma i suoi ritardi avevano manifestato che qualcosa in lui non andava bene. Nella puntata di giovedì, Diego incontrerà per caso Beatrice al Vulcano e questo farà riaffiorare nella sua mente molti ricordi per lui dolorosi. Il ragazzo, successivamente, continuerà ad appostarsi sotto casa della sua ex fidanzata, ripetendo gli errori commessi in passato.

Si metterà ancora una volta nei guai? Come la prenderà Raffaele quando scoprirà che suo figlio non ha ancora superato tutte le difficoltà che aveva avuto in passato e avrà ancora una pericolosa ossessione per Beatrice?