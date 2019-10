Oggi giovedì 10 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Classico, che riserverà non poche sorprese. Stando alle anticipazioni fornite dal sito "Il Vicolo delle news" e dal promo pubblicati su Witty Tv, nella nuova puntata, i fan del dating show di Maria De Filippi, assisteranno all'abbandono della tronista Sara Tozzi, la quale annuncerà la clamorosa decisione.

In studio saranno ospiti Nathaly Caldonazzo e l'ex fidanzato Andrea Ippoliti, reduci dall'esperienza a Temptation Island Vip, i quali non risparmieranno accuse e recriminazioni reciproche.

Spoiler Trono Classico del 10 ottobre: Sara Tozzi abbandona il trono

Un colpo di scena caratterizzerà il nuovo appuntamento di Uomini e donne, in onda oggi pomeriggio su Canale 5, che riguarderà la giovane tronista Sara Tozzi la quale, a inizio puntata, dichiarerà di voler lasciare il programma.

Attraverso le parole della stessa e di Maria De Filippi, i fan di Uomini e donne, capiranno che la decisione della ragazza è legata al fatto di non aver ancora dimenticato il suo ex fidanzato, motivo per il quale non si sentirebbe libera d'intraprendere un nuovo percorso di conoscenze. Seppur tra le lacrime, quindi, Sara saluterà tutti e dirà addio al trono.

U&D, anticipazioni: Nathaly e Andrea in studio

Dopo la clamorosa decisione della Tozzi, la redazione di Maria De Filippi, molto probabilmente, dovrà cercare una sostituta che affiancherà Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche nel prosieguo delle puntate.

In attesa di conoscere la nuova tronista, gli spoiler relativi alla registrazione dello scorso 25 settembre, rivelano che in studi, farà il suo ingresso Alessia Marcuzzi, nello spazio dedicato a Temptation Island Vip. Si parlerà, dunque, di quanto avvenuto alla ex coppia formata da Nathaly e Andrea, i quali faranno il loro ingresso nello studio di Maria De Filippi. La Caldonazzo non avrà peli sulla lingua ed esternerà tutto il suo disprezzo nei confronti dell'ex fidanzato che, nel corso dell'avventura in Sardegna, si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe.

Proprio quest'ultima sarà presente alla puntata e ammetterà che con Andrea Ippoliti sta proseguendo la conoscenza, ma per il momento non c'è niente di serio.

Una puntata di Uomini e donne ricca di colpi di scena quella che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa.