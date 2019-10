Continua la programmazione della soap opera di Rai tre 'Un posto al sole' che rappresenta un appuntamento imperdibile per i milioni di telespettatori italiani. Si sta per concludere un'altra settimana e l'attenzione è rivolta al personaggio di Diego. Le anticipazioni dell'episodio numero 5354 di Un posto al sole trasmesso giovedì 17 ottobre svelano che Aldo verrà condotto in ospedale. In questa occasione, Beatrice farà i conti con la realtà e si renderà conto delle bugie raccontate dall'avvocato, dopo aver subito una mortificazione dalla moglie di Leone.

Raffaele (Patrizio Rispo) vorrà trovare una soluzione per far dimenticare definitivamente a Diego l'ex fidanzata ma comprenderà quanto sia complicata questa missione.

La preoccupazione di Raffaele per il comportamento del figlio Diego

Il portiere di Palazzo Palladini non troverà altra scelta se non quella di giungere al confronto con il primogenito per fargli capire la realtà dei fatti. Il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) vivrà con il sospetto che sia stato il figlio a investire Aldo (Luca Capuano).

Nel frattempo Andrea (Davide Devenuto) si renderà conto di aver trascurato nell'ultimo periodo la figlia Alice. Il marito di Arianna comprenderà di aver sbagliato atteggiamento con la primogenita mettendola in secondo piano e si sentirà in colpa per non averla coinvolta nel modo giusto riguardo al percorso di adozione.

Il Pergolesi si impegnerà per ricucire il rapporto con Alice dopo le ultime incomprensioni e non sarà un'impresa facile ottenere il perdono della ragazza.

Cerruti, dal canto suo comincerà a mostrare le incertezze rispetto alla possibilità di una relazione con il dottor Sarti. Il vigile urbano non riuscirà a mettere da parte le proprie incertezze e per questo suo comportamento potrebbe lasciarsi sfuggire la possibilità di vivere una nuova storia d'amore.

Vittorio non riesce a superare il periodo di depressione

Nell'episodio numero 5355, la famiglia Giordano continuerà a vivere un momento complicato in quanto Raffaele non saprà in quale modo comportarsi con il figlio.

La situazione si complicherà dopo che Diego comincerà ad avere dei dubbi sulla propria innocenza. Marina rimarrà dispiaciuta per le sofferenze della nipote e deciderà di parlare con Andrea al quale ordinerà di mantenere la parola data alla figlia.

La signora Giordano si scaglierà contro il dipendente del bar Vulcano che proverà a fare le proprie scuse. Anita si prenderà il compito di far riprendere Vittorio alle prese con un periodo di depressione, dovuto alla fine della relazione con Alex.

Il giovane Del Bue rischierà di mettere a repentaglio la situazione lavorativa.