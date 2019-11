Ambra Lombardo rompe il suo silenzio. La compagna di Kikò Nalli diffida Mediaset. Chiaro è il riferimento ai programmi di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Al settimanale DiPiù Tv, Ambra conferma di aver dato mandato al suo avvocato di diffidare Mediaset dal mandare in onda ogni fatto e cosa che riguardi la sua persona. Ambra ha intenzione di tutelarsi legalmente, sia per difendere la propria posizione lavorativa, evitando di subire dei provvedimenti cautelativi, sia la relazione dell’ex marito di Tina Cipollari. È una scelta, quella della modella siciliana, che ha lasciato tutti di stucco, visto che è grazie a Barbara d’Urso che lei ha partecipato al gf.

Sta passando l’immagine di una donna che non sono

Ambra non ci sta che passi in televisione un’immagine alterata della sua persona assolutamente falsa, a detta sua. Tanto che la professoressa ha diffidato una serie di personaggi che sono abituali frequentatori di Pomeriggio 5 e Domenica Live, impedendo di trattare, di fatto, questo argomento. ‘Non potranno essere fatti vedere nemmeno messaggi, sms o chat che sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata' dice la Lombardo, a cui si è aggiunto il commento del suo avvocato: 'Chi non rispetterà la diffida finirà diritto in tribunale’. Da questa situazione, dice Ambra, il rapporto tra lei e Kikò Nalli si è rafforzato: il parrucchiere, infatti, è stato sempre al suo fianco.

Ambra nega qualsiasi flirt con Gaetano Arena

Ambra ha tenuto a ribadire che tra lei e Gaetano Arena, conosciuto qualche mese fa nella casa del Grande Fratello 16, non c’è stato nulla. Quindi, nessun bacio e nessun presunto flirt, ma solamente una mossa mediatica progettata dallo stesso Arena per fama e visibilità.

La compagna di Kikó era intervenuta a Mattino 5 per chiarire la sua posizione

Come se non bastasse, Ambra, è stata al centro di un’ulteriore critica da parte del web. In particolare, ha insospettito la sua presenza a Mattino 5, con Federica Panicucci.

La conduttrice ha dato la possibilità alla modella siciliana di chiarire la sua posizione. In questa circostanza, Ambra ha negato qualsiasi coinvolgimento e ogni forma di illazione. Al termine dell’intervista, il web è insorto; prima fra tutti, la nota influencer Deianira Marzano. Secondo la Terribile, Ambra ha rifiutato di essere intervistata da Barbara d’Urso perché, secondo l’inflencer, per Ambra parlare nel salotto della Panicucci rende la notizia più attendibile, rispetto a quanto accade nel salotto della conduttrice napoletana.

Ambra, sembrerebbe, quindi, snobbare Barbara. Una cosa particolare, in quanto, è stata proprio la napoletana conduttrice del Grande Fratello a darle la notorietà. La scelta di intervenire dalla Panicucci, che mai aveva trattato la questione, certo è particolare. Secondo Deianira, Ambra sta sputando nel piatto in cui ha mangiato fino a qualche mese fa. I dubbi, adesso, sono tanti. A complicare il tutto, arriva questa diffida, che di fatto pone un punto, forse definitivo, su questa spinosa vicenda di Gossip.