Oggi 1° novembre Uomini e donne non andrà in onda, prendendosi un giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmene a partire da lunedì prossimo per una settimana ampiamente caratterizzate dalle vicende del Trono Over. Tra le dame e i cavalieri più attesi ci saranno senza dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la decisione di provare a riprendere il loro rapporto dove era stato interrotto circa un anno fa.

La coppia, nonostante la decisione di viversi lontano dalle telecamere, sarà ancora presente in studio per aggiornare il pubblico sulle ultime novità. E purtroppo segnalerà che non tutto andrà per il verso giusto. I problemi da affrontare saranno inevitabili, come Ida e Riccardo hanno anche raccontato alle pagine dell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine. In esse, la bresciana ha spiegato di sentirsi a volte inferiore al suo fidanzato.

Uomini e donne anticipazioni: poca passione tra Ida e Riccardo

La situazione sentimentale di Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ad incuriosire gli appassionati del Trono Over, desiderosi di scoprire come procedono le cose per questa coppia. A tal proposito, vengono in aiuto le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News e relative alla registrazione effettuata sabato 26 ottobre.

Si apprende, così che la dama e il cavaliere sono tornati in studio (a differenza degli assenti Pamela Barretta ed Enzo Capo) dove hanno confermato di essersi rivisti. Chi pensa al grande idillio, però, è destinato a restare deluso: la bresciana ha spiegato che Riccardo si è addormentato mentre erano a letto insieme. Tra loro, quindi, non ci sarebbe grande passione, confermata anche dalla smentita di Ida riguardante il bacio che si sarebbero scambiati in stazione prima dei saluti.

Comunque sia, anche se tra alti e bassi, la storia procede e ne sono stati testimoni alcuni fan di Uomini e donne che hanno sorpreso i due fidanzati per le vie di Roma.

I dubbi di Ida: 'Ogni tanto mi sento inferiore'

I problemi tra Ida e Riccardo, che verranno evidenziati nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, sono stati confermati dalla coppia anche nell'ultimo numero della rivista dedicata al programma.

Alle pagine di Uomini e donne Magazine, infatti, la dama ha ammesso di sentire spesso un senso di inferiorità nei confronti del fidanzato: "Io sono più semplice di Riccardo e per questo ogni tanto mi sento inferiore a lui, ma penso che questa sensazione sia un mio tarlo e che lui non abbia nessuna colpa in merito". La Platano ha anche chiarito di essere stata titubante nel concedergli una seconda possibilità, dato che aveva creato una sorta di armatura intorno a sé per il timore di soffrire ancora.

Si è resa conto, però, che avrebbe finito per vivere di rimpianti, inevitabili visto l'amore che continua a provare per lui.