È stata una registrazione a dir poco movimentata quella che ha avuto luogo giovedì 31 ottobre in merito al Trono Classico di Uomini e donne. In essa è stato presentato il nuovo tronista Carlo ma, soprattutto, c'è stata la scelta di Alessandro Zarino che ha ricevuto il 'no' da Veronica Burchielli. Poco dopo, alla corteggiatrice è stato proposto il trono e lei ha accettato. Ma le novità del giorno hanno riguardato anche Giulio Raselli e le segnalazioni che, in precedenza, erano arrivate sul suo conto.

La scorsa settimana, infatti, erano balzate alle cronache sia le possibili pregresse conoscenze con la corteggiatrice Giulia, sia le amicizie in comune con Veronica. Sulla questione, il tronista e le sue corteggiatrici hanno voluto effettuare nuove puntualizzazioni, smentendo di essere in qualche modo già in contatto tra di loro.

Giulio e Giulia chiariscono: 'Non ci siamo mai visti'

Il trono di Giulio Raselli prosegue tra luci e ombre, soprattutto dopo le segnalazioni giunte sul suo conto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 31 ottobre, in studio si è riparlato del possibile incontro avvenuto in estate tra il tronista e la corteggiatrice Giulia. Inizialmente lei ha dichiarato di averlo visto a Formentera, dove entrambi hanno trascorso le vacanze. Poi ci ha ripensato ed ha negato. Dello stesso avviso è stato anche Raselli: a suo dire, dato che già si seguivano su Instagram, lui e Giulia hanno avuto la sensazione di essersi già visti anche se le cose sono andate diversamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

In studio, tali sospetti hanno scatenato un lungo dibattito, chiamato in causa dalla corteggiatrice Giovanna.

Veronica non ha incontrato il manager di Giulio

Ma ad aggiungere dubbi sul percorso di Giulio Raselli a Uomini e donne ci ha pensato anche un'altra segnalazione, che la scorsa settimana era stata tirata in ballo da Alessandro Zarino. Nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico si è riparlato del presunto incontro che la corteggiatrice Veronica avrebbe avuto con il manager del tronista.

Lei ha precisato di aver visto degli amici in comune e non il manager di Giulio, come invece era stato rivelato. Ma le sue parole non hanno convinto Giovanna che ha continuato a dirsi certa della conoscenza pregressa tra la collega e Raselli. A suo dire, infatti, Veronica conosce bene una ragazza che in estate è uscita con Giulio. Ma, anche in questo caso, la corteggiatrice si è difesa, spiegando che questa persona non sarebbe altri che 'l'amica di un'amica', con la quale non avrebbe nessun tipo di rapporto.

Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, durante la discussione il tronista sarebbe sembrato interessato a calmare Giovanna, dandole qualche certezza in più rispetto alle ultime puntate.