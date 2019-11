Stasera, 29 novembre, andrà in onda su Real Time l'ultima puntata della settima edizione di Bake Off Italia, il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Nell'appuntamento odierno verrà decretato il vincitore e in giuria ci sarà un ospite d'eccezione: Antonino Cannavacciuolo.

Quattro concorrenti in corsa per il primo posto nel cooking show

Sono quattro i concorrenti ancora in gara, che nella puntata di oggi di Bake Off Italia daranno il tutto e per tutto per diventare il trionfatore di questa edizione.

Rong, Riccardo, Martina e Hasnaa, settimana scorsa, hanno superato la semifinale indenni, ma stasera solo uno avrà la possibilità di salire sul gradino più alto del podio del cooking show.

È prevista la presenza di un giudice speciale, infatti Antonino Cannavacciuolo arriverà per giudicare i quattro finalisti, insieme alla giuria residenziale composta da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. Il primo eliminato arriverà già dopo la prima prova e solamente due pasticcieri amatoriali arriveranno alla finalissima.

Quale concorrente riuscirà ad alzare il trofeo? L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma gratuita Dplay.