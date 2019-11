Sono giunte puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda alle 20.45 dal lunedì al venerdì su Rai 3 dopo il seguitissimo programma "Non ho l'età". Al centro delle trame ci sarà sempre Diego che non saprà se accettare o meno la proposta di Aldo ed Otello che litigherà nuovamente con la dolce Teresina.

La preoccupazione di Patrizio

Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole dal 9 al 13 dicembre ci raccontano che tra Diego e il fratello la tensione aumenterà dopo che il primo incontrerà Ado Leone, Otello, invece, litigherà nuovamente con Teresa. Michele e Silvia, quindi, faticheranno molto ad interagire con lui mentre Andrea tornerà da Londra con un segreto che prima o poi sarà costretto a confessare ad Arianna.

Gli spoiler ci rivelano inoltre che tutto sarà pronto per l'apertura del bed and breakfast di Serena: mancheranno infatti soltanto le foto da inserire sul sito web. Patrizio, intanto, sarà sempre più perplesso e cercherà di capire le ragioni di Diego mentre Raffaele capirà che i suoi figli gli stanno nascondendo qualcosa di importante.

Le anticipazioni della soap partenopea ci raccontano infine che Andrea racconterà ad Arianna quali sono i progetti per il suo futuro e la donna non la prenderà affatto bene.

Il tutto accadrà mentre Michele e Silvia cercheranno di essere il più accoglienti possibili con Otello che intanto getterà le basi per un'alleanza che potrebbe rivelarsi molto conveniente.

L'iniziativa di Angela

Gli spoiler di Upas dal 9 al 13 dicembre ci raccontano che Angela cercherà di fare il possibile affinché Alberto venga messo di fronte alle sue responsabilità. La donna intraprenderà quindi un'iniziativa per far parlare finalmente la povera Clara. Intanto si avvicinerà la data dell'udienza di Diego mentre il portiere capirà che Patrizio gli sta nascondendo qualcosa di importantissimo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le anticipazioni ci rivelano inoltre che Alberto comincerà a sentirsi in pericolo mentre Angela cercherà di convincere la bionda cameriera a denunciarlo.

Arriverà poi il giorno dell'udienza e sembrerà che Diego voglia lasciarsi tutto alle spalle. Farà però un incontro inaspettato che gli farà cambiare idea. Nel frattempo la Cirillo sarà molto preoccupata in quanto non riceverà nessuna prenotazione per il B&B mentre Diego continuerà ad essere turbato dall'incontro con Irene, la mamma del ragazzo che anni addietro fu ucciso davanti agli occhi della cara madre Rita.

Infine Clara, ancora molto sofferente e fragile, sarà indecisa e non saprà se denunciare o meno il Palladini. Quest'ultimo invece continuerà a dare sfoggio della sua sfacciataggine.

Arriva Samuel

Nelle prossime puntate di Upas e precisamente di quelle a partire dal 2 dicembre ci sarà una new entry. Parliamo di Samuel che sarà il nuovo aiuto cuoco al Caffè Vulcano. Un divertente equivoco porterà all'assunzione di quest'ultimo e Silvia molto presto scoprirà il suo grande spirito di iniziativa e il suo grande talento.