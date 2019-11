Secondo appuntamento settimanale con il trono di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 12 novembre, proseguirà la discussione in studio tra Riccardo e Ida, in cui avrà la possibilità di dire la sua anche Armando. Problemi anche tra Gennaro e Valentina M.: secondo il cavaliere, infatti, la dama sta correndo un po' troppo per quanto riguarda la loro conoscenza.

Uomini e Donne, anticipazioni, Riccardo a Ida: 'O si va da soli, o si va insieme'

Proseguono i problemi tra Riccardo e Ida: alla base di tutto c'è una scarsa comunicazione, infatti oggi il cavaliere si ritroverà anche "toglierle" la parola, visto che secondo lui se non gliela toglie non riesce a parlare.

La prospettiva di Riccardo è abbastanza chiara: "O si va soli, o si va insieme", chissà se la dama bresciana la penserà allo stesso modo. Anche Armando avrà l'opportunità di dire la sua sulla loro relazione, per questo motivo non mancheranno i litigi con la stessa Ida, con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nel mentre proseguirà la conoscenza anche tra Gennaro e Valentina M.: nonostante l'ottima affinità che li unisce, per il cavaliere la dama sta correndo un po' troppo, per questo tra di loro nascerà qualche incomprensione.

Per scoprire come procederà, l'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.