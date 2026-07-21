Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda nell'estate di Canale 5, rivelano che Alya riuscirà a fare luce sul passato sentimentale di Cihan. Dopo aver guardato il video del matrimonio del marito e aver ascoltato le parole pronunciate da Boran, la donna metterà insieme tutti gli indizi e affronterà Cihan, ottenendo una conferma destinata a cambiare il suo modo di guardarlo.

Spoiler Far Away: Alya sente le parole di Boran e affronta Cihan

Dopo aver visto il filmato delle nozze di Cihan, Alya non riuscirà a togliersi dalla mente le parole pronunciate da Boran, che nel video aveva parlato della donna che occupava il cuore del fratello.

Quelle immagini e quel discorso continueranno a tormentarla, spingendola ad affrontare direttamente Cihan per pretendere la verità. Determinata a chiarire ogni dubbio, Alya deciderà di non nascondere le sue perplessità e chiederà spiegazioni al marito.

Alya scopre chi è Meryem e affronta Cihan

Durante il colloquio, Alya collegherà la tragedia delle nozze alle parole ascoltate nel filmato, arrivando a un'intuizione decisiva.

"Meryem... Era Meryem, vero? Quella di cui parlava Boran nel video. La donna del tuo cuore?", chiederà al marito.

La domanda coglierà Cihan di sorpresa, ma ormai Alya avrà compreso che dietro quel nome si nasconde la donna che ha segnato profondamente la vita del marito.

Cihan confessa ad Alya: 'Meryem è il mio unico amore'

Di fronte alle domande della moglie, Cihan non cercherà di negare l'evidenza: "Il mio unico amore. Il mio unico amore... Meryem".

Quella rivelazione permetterà ad Alya di comprendere perché Cihan non sia mai riuscito a costruire un vero legame sentimentale con Mine e quanto il ricordo di Meryem continui ancora a occupare un posto speciale nel suo cuore. La scoperta aprirà così un nuovo capitolo nel rapporto tra Alya e il marito, che sarà costretto ad affrontare un passato mai davvero superato.

La serie turca Far Away va in onda dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle 16:20 circa. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming gratis e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.