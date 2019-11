Paura per Francesco Chiofalo: il personal trainer romano è dovuto correre al pronto soccorso poiché improvvisamente le sue labbra hanno iniziato a gonfiarsi e il suo corpo si è ricoperto di macchie. Inizialmente si pensava ad una reazione allergica ma il giovane ha fatto sapere che il cortisone non ha fatto effetto per cui i medici hanno preferito tenerlo sotto osservazione per poter stabilire una diagnosi ed una cura certa. Tutta la vicenda è stata documentata sui social da Francesco stesso che ha ammesso di avere molta paura, ma non ha mancato di rivolgere un dolce pensiero alla sua fidanzata Antonella.

Francesco: 'Sto correndo al pronto soccorso'

Francesco Chiofalo è ricoverato in ospedale: dopo aver affrontato lo scorso gennaio una difficile operazione al cervello per via di un tumore benigno, il personal trainer nelle ultime ore ha avuto a che fare con un nuovo problema di salute che al momento non ha trovato soluzione.

Il giovane in una story pubblicata su Instagram ha comunicato ai suoi fan di essere stato costretto a ricorrere a cure mediche urgenti, visto che le sue labbra si sono molto gonfiate senza una spiegazione e allo stesso tempo sono comparse varie macchie sul suo corpo.

'Guardate cosa è successo alle mie labbra [...] sto correndo al pronto soccorso', ha detto Francesco con gli occhi pieni di lacrime. 'Sono molto preoccupato', ha poi aggiunto Chiofalo che ha spiegato cosa è accaduto precisando che inizialmente si pensava fosse una reazione allergica.

Antistaminici e cortisone, però, non hanno sortito alcun tipo di effetto, anzi la situazione sembra essere peggiorata, tanto che i dottori hanno ritenuto opportuno ricoverarlo, per paura che che la situazione potesse degenerare.

Il pensiero rivolto ad Antonella: 'Ti amo piccola'

Francesco, che negli ultimi giorni è stato preso di mira dalla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, ha poi voluto dedicare un pensiero dolcissimo alla sua Antonella Fiordelisi, con la quale si è riappacificato da poco dopo la rottura a seguito di un suo tradimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

'Ti amo piccola, non ti preoccupare', ha dichiarato il personal trainer che ha fatto sapere che nonostante stia molto male, la cosa che lo rende più triste è stare lontano dalla sua donna.

Di certo Francesco non mancherà di aggiornare i fan sulla sua condizione di salute, tenendo conto che è molto attivo sui social e anche quando è stato operato al cervello appena gli è stato possibile si è rivolto senza indugi ai suoi fan. I medici nella giornata di oggi daranno moto probabilmente una cura al ragazzo che è parso sinceramente in ansia.

Ben presto i social daranno novità al riguardo e Francesco potrà tornare a tirare un sospiro di sollievo.