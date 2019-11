Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore che vedremo in onda, in prima visione assoluta, dal 18 al 22 novembre. Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che Riccardo sarà a dir poco affranto dopo la notizia dell'addio di Nicoletta, la quale ha scelto di abbandonare definitivamente Milano per poter seguire suo marito Cesare nei suoi impegni di lavoro.

Questa scelta della donna determinerà anche un posto vuoto al Paradiso e così partirà la selezione per scegliere la nuova Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 novembre: Adelaide preoccupata per Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 novembre in poi, rivelano che Riccardo non tornerà a casa a dormire e sua zia Adelaide sarà abbastanza preoccupata per questa situazione.

Tuttavia sarà Cosimo a rassicurarla, dicendole che Riccardo si trova al circolo.

Dopo la partenza del tutto imprevista di Nicoletta, ci sarà un posto vuoto al Paradiso e così partiranno i casting per la scelta di colei che prenderà il suo posto. Su consiglio di Agnese, vedremo che Maria deciderà di presentarsi al provino per la sostituzione della giovane Cattaneo. Tuttavia, per lei la sfida non sarà per niente facile dovendo fare i conti con Patrizia Vega, una ragazza molto competente, anche lei in lizza per il ruolo di Venere all'interno del Paradiso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Nel frattempo Cosimo decide di stare vicino a Riccardo, ancora provato dalla partenza di Nicoletta che gli ha detto addio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che l'uomo organizzerà un pranzo al Circolo, al quale prenderanno parte sia Riccardo che Angela. Questa sarà l'occasione per scusarsi nei confronti della Barbieri, dato che la sera prima Riccardo l'ha trattata malissimo.

Riccardo si allontana dalla famiglia: vuole stare da solo

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio, i quali sono pronti a trascorrere una serata a lume di candela, quando verranno 'interrotti' dalla visita inaspettata di Riccardo.

L'uomo si recherà nell'abitazione della coppia, perché vuole sapere di persona se diventerà zio per davvero oppure no.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore dal 18 novembre in poi, rivelano che sebbene Riccardo si stia sforzando di superare questo difficile momento della sua vita, rendendosi conto, tuttavia, di non essere ancora in grado di farlo. A quel punto deciderà di staccare la spina dai pensieri e lo farà allontanandosi da tutto e tutti per stare in solitudine all'interno della villa di famiglia a Rapallo, dove spera di ritrovare la serenità.