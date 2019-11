Come tutti i fan del Paradiso delle signore avranno avuto modo di vedere, Nicoletta Cattaneo, interpretata dall’attrice Federica Girardello, ha detto addio alla soap opera. Costretta dal marito Cesare, la giovane è partita per Bari lasciando la ridente Milano e, soprattutto, abbandonando il suo grande amore Riccardo.

Almeno per il momento non è chiaro se si tratti di una situazione definitiva, oppure no.

Considerando i saluti che i membri del cast hanno fatto alla giovane dietro le quinte, però, è molto probabile che si tratti di un addio a tutti gli effetti. L’attore Giorgio Lupano, che interpreta il personaggio del ragionier Luciano Cattaneo, lo scorso 15 novembre, ha pubblicato un commovente messaggio sui social in cui ha detto addio alla sua “figliola”.

Il saluto sui social di Giorgio Lupano all’attrice Federica Girardello

All’interno della soap opera RAI Il Paradiso delle signore, la giovane Nicoletta si è trovata costretta a dire addio a tutti.

Se nella fiction, però, è sembrata molto più affranta sua madre Silvia rispetto al padre Luciano, nella realtà le cose sono andate diversamente. Dietro le quinte, infatti, l’attore che interpreta Luciano Cattaneo ha pubblicato un commovente post dedicato alla sua “figliola”. L’uomo ha scritto: “Addio figliola, in bocca al lupo per tutto”.

Abbastanza toccante, ma un po’ più ironico del precedente, è stato anche il messaggio di Marta Richeldi, che interpreta Silvia.

La donna, che nella soap opera interpreta la madre di Nicoletta, ha scritto: “Al prossimo crocicchio pupa”. Infine, anche Enrico Oetiker, il quale nella fiction interpreta Riccardo Guarnieri, il grande amore di Nicoletta, ha scritto una dedica all’attrice che ha tutto il sapore di un addio.

Il commento dell’attore che interpreta Riccardo e le domande dei telespettatori

Il ragazzo ha pubblicato alcune foto in compagnia della giovane ed ha precisato che si tratta di immagini risalenti alle prime puntate girate insieme.

Il ragazzo ha detto di essersi molto legato all’attrice nel corso delle varie riprese anche, forse, a causa delle scene che si sono trovati a girare.

A seguito di questi messaggi così sentiti da parte degli attori che hanno lavorato a stretto contatto con la giovane, i telespettatori si stanno domandando se ci possa essere la possibilità di vederla tornare nella soap opera. Almeno per il momento, non è ancora molto chiaro se la partenza di Nicoletta sia definitiva oppure no.

Fatto sta che anche il suo amato Riccardo Guarnieri sta, poco per volta, voltando pagina. All’interno della soap opera, infatti, il figlio di Umberto Guarnieri sta incominciando a nutrire un interesse per Angela. Forse il capitolo Nicoletta potrebbe essere davvero definitivamente chiuso.