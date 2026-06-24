Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz deciderà di aprire un'attività in seguito alla tragica morte di Halit. La sorella di Zeynep aprirà una lavanderia al fianco di Caner e Emir.

Yildiz mette gli occhi addosso a Cagatay

Asuman convincerà Yildiz a cercare un nuovo marito in seguito alla fine del matrimonio con Halit e il flirt con Kerim. La giovane sembrerà molto interessata a Cagatay, un bellissimo imprenditore che potrebbe aiutarla a dare un futuro economico a lei e suo figlio.

La sorella di Zeynep si avvicinerà sempre di più all'uomo fin quando scoprirà che è il figlio di Hasan Ali, l'imprenditore che ha preso l'azienda Argun, entrata in crisi dopo la morte di Halit. Allo stesso tempo, Yildiz non rimarrà simpatica a Feride a causa di alcuni equivoci. La donna accuserà la figlia di Asuman di essere l'amante di suo marito.

La sorella di Zeynep apre una lavanderia con Caner ed Emir

Le anticipazioni turche di Forbidden fruit rivelano che Yildiz deciderà di aprire la lavanderia, credendo che Emir e Caner siano capaci di prendere il suo posto dietro al bancone. In questo modo, la sorella di Zeynep spererà di poter passare sempre più tempo vicino ad Halitcan. La situazione si complicherà quando Emir spigherà a Caner che intende trovarsi una fidanzata in quanto stufo di essere single.

L'uomo rimarrà colpito da una cliente, tanto da prendere l'iniziativa. Emir scriverà un biglietto di avance alla cliente, nascondendolo nella giacca che gli ha affidato per lavarla. A trovare il biglietto sarà il marito della cliente, che si recherà in lavanderia per minacciare Emir.

Yildiz interverrà nel pesante litigio tra i due uomini. La donna rimprovererà il suo amico di aver messo in repentaglio l'attività appena nata. Ender, invece, crederà che Caner stia sprecando il suo tempo nell'attività gestita dalla sua rivale, credendo che possa fallire da un momento all'altro. La donna proporrà al fratello di lavorare al suo fianco ma lui rifiuterà la proposta.

Ender e Kaya hanno deciso di lasciarsi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine giugno su Canale 5, Ender e Kaya hanno posto fine alla loro storia d'amore. La coppia si è recata in tribunale dove hanno firmato le carte del divorzio, credendo di essersi traditi a vicenda. I due sono ancora all'oscuro che Sahika aveva organizzato un piano per dividerli per sempre. Proprio la darklady ha organizzato una festa alla tenuta per risollevare il morale di Kaya, entrato in crisi in seguito alla fine della sua relazione. La donna ha fatto conoscere al fratello una donna ma lui non è apparso interessato.