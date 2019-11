Debutterà con il primo episodio venerdì 29 novembre su Canale 5 la serie 'Il processo', un legal thriller interpretato da Vittoria Puccini e Francesco Scianna. Archiviata la terza stagione de L'isola di Pietro, Mediaset continuerà la programmazione del prime time con fiction in cui ancora una volta ci sarà un giallo da risolvere. Ne 'Il processo', però, l'atmosfera sarà meno 'rilassata' di quella del piccolo comune di Carloforte.

Nella nuova serie, ambientata nelle aule del tribunale di Mantova, la trama ruoterà attorno al brutale assassinio di una ragazza di 17 anni. Saranno protagonisti-antagonisti l'agguerrita pm Elena Guerra e il brillante avvocato difensore dell'imputata, il penalista Ruggero Barone. Il processo è il primo procedural giudiziario italiano, prodotto da Lucky Red e diretto da Stefano Lodovichi.

Il processo, primo episodio: trama

Nel primo appuntamento con la Serie TV Il processo il pubblico farà la conoscenza del pubblico ministero Elena Guerra.

L'episodio del 29 novembre inizialmente mostrerà la protagonista disposta, per la prima volta, a mettere da parte il suo lavoro per seguire il marito a New York. Il magistrato, però, cambierà idea non appena le si presenterà un caso di omicidio che la coinvolgerà personalmente poiché c'è un legame tra lei e la vittima. Una volta sfumata l'impresa di salvare il proprio matrimonio, Elena si metterà ad indagare sull'omicidio di Angelica, una ragazza di 17 anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La trama dell'episodio si arricchirà di dettagli che riguardano la vita della vittima. La pm scoprirà che la ragazza era coinvolta in un giro di escort che gestiva con l'amante Claudio Cavalleri, sposato con una ricca donna, Linda Monaco, la figlia di uno degli uomini più potenti di Mantova. Cavalleri si suiciderà e registrerà prima di morire una confessione che potrà scagionarlo. Linda verrà ritenuta l'unica colpevole e nel processo sarà assistita in tribunale dall'ambizioso avvocato Ruggero Barone.

Il processo: la programmazione e il cast

Venerdì 29 novembre debutterà in prima serata la nuova serie tv di Canale 5 'Il processo'. La programmazione della rete ammiraglia Mediaset prevede, salvo cambiamenti di palinsesto, la messa in onda della fiction ogni venerdì in quattro serate:

• 29 novembre - primo episodio

• 6 dicembre - secondo episodio

• 13 dicembre - terzo episodio

• 20 dicembre - quarto ed ultimo episodio

Nel cast della serie sono presenti Vittoria Puccini, interprete del pubblico ministero Elena Guerra, Francesco Scianna, nei panni dell'avvocato Barone e Camilla Filippi nella parte dell'imputata Linda Monaco.

Fanno inoltre parte del cast Euridice Axen, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Alessandro Averone e Michele Morrone. Tra gli interpreti si annoverano infine anche le partecipazioni straordinarie di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.