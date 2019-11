La Caccia Monteperdido prosegue con il terzo appuntamento domenica 24 novembre. Il mistero della scomparsa di Ana e Lucia troverà una soluzione? Nella terza puntata, Sara sarà molto vicina a Lucia grazie alla scoperta di un indizio. Ana si sentirà più sicura e ricorderà un particolare importante ai fini delle indagini. Joaquin sarà disposto a tutto pur di ritrovare sua figlia.

Anticipazioni La Caccia Monteperdido, terza puntata: Ana ritrova un suo equilibrio

Le anticipazioni della terza puntata de La Caccia Monteperdido raccontano che la sergente Sara Campos proseguirà le indagini non senza difficoltà.

La donna infatti capirà di non potersi fidare di nessuno, ma riuscirà ad arrivare ad un indizio che potrebbe avvicinarla a Lucia. Nel frattempo Ana ricomincerà a trovare la forza per andare avanti e riprendere in mano la sua vita, anche grazie alla sua amicizia con Quim. Quest'ultimo è anche il ragazzo dei sogni di Ximena, la bambina che si trovava con Ana e Lucia al momento della sparizione. In paese, Ximena è chiamata "la fortunata" proprio perché quel giorno è riuscita a salvarsi dal rapimento.

Ana riuscirà ad aprirsi e avrà meno paura di prima: questo le permetterà di collaborare con gli inquirenti dei particolari importanti per le indagini. Grazie a una scoperta della Guardia Civile, Ana recupererà un ricordo che potrebbe dare una svolta alle ricerche e che rivelerà una certezza: il rapitore si nasconde tra gli abitanti di Monteperdido.

Trama 24 novembre, La Caccia Monteperdido: il padre di Lucia offre una taglia per il ritrovamento

Le trame della terza puntata de La Caccia Monteperdido rivelano che Ana troverà stabilità nella sua famiglia, mentre gli abitanti del piccolo paese saranno sempre più inquieti.

La Guardia Civile, infatti, metterà a nudo le vite di tutti e nessuno si sentirà più al sicuro. Sara Campos si accorgerà che la situazione al paese ormai sarà fuori controllo, perché nessuno dirà più la verità. Joaquin vuole recuperare delle notizie su sua figlia. Per la sergente ci saranno momenti di difficoltà, ma sarà anche consapevole che coinvolgere tutti è l'unico modo per riuscire ad arrivare alla verità.

Catturare finalmente il responsabile della sparizione di Lucia e riportare la ragazza a casa, sana e salva sarà l'obiettivo che Sara Campos vorrà raggiungere a tutti i costi. Ci riuscirà?

La nuova fiction di Mediaset è ispirata al romanzo La Caza-Monteperdido di Augustin Martinez ed ha come protagonista Megan Montaner (Pepa de Il Segreto). La serie ha riscosso un successo enorme in Spagna, tanto che si sta già pensando alla seconda stagione.

Il mistero del rapimento di Ana e Lucia ha tenuto incollati agli schermi televisivi milioni di telespettatori spagnoli. L'appuntamento in Italia è ogni domenica in prima serata su canale 5, intorno alle 21:25.