Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense, "Beautiful", trasmessa in Italia da più di 30 anni con un notevole successo di pubblico e ascolti. Le puntate della soap, infatti, vengono seguite quotidianamente da una media di più di 2.5 milioni di telespettatori con uno share del 15.9%. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda nel nostro paese dal 10 al 16 novembre, tutti i giorni, tranne la domenica, su Canale 5, a partire dalle 13.40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla paura di Zoe di perdere il proprio lavoro, sulla vicinanza di Reese e Taylor e sui tentativi di Brooke di convincere Bill a denunciare Taylor ed allontanarla definitivamente dalla loro famiglia.

Reese bacia Taylor

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Taylor incontrerà nuovamente il dottor Reese e si fermerà a parlare piacevolmente con lui.

Più tardi, l'uomo la sorprenderà baciandola appassionatamente e confondendola con il proprio fascino. Nel frattempo, Zoe temerà di perdere il suo lavoro a causa dell'improvviso interesse di suo padre per Taylor. Hope e Brooke discuteranno alla Forrester, arrivando alla conclusione che la loro vita sarebbe più semplice se la Hayes lasciasse Los Angeles e si trasferisse in un'altra città. Le due donne, infatti, saranno talmente preoccupate per lo stato mentale di Taylor che chiederanno a Liam di stare molto attento alla sua ex suocera e ai suoi scatti inaspettati.

Nel frattempo, Steffy chiederà a sua madre di trasferirsi a casa sua per aiutarla ad occuparsi della piccola Kelly, mentre lei è costretta a rimanere in ufficio per espletare i propri doveri lavorativi.

Le paure di Zoe

Alla Forrester, Zoe continuerà a lamentarsi del comportamento del padre e della sua infatuazione per Taylor, temendo ancora una volta di poter essere licenziata da Xander a causa di Reese.

Brooke si recherà da Bill per chiedergli di denunciare Taylor, non permettendogli, quindi, di girare indisturbata, con il rischio di poter fare del male a qualcun altro. Nel frattempo, Hope tornerà ad essere gelosa di Steffy e della sintonia che quest'ultima ha costruito con Liam. Wyatt e Katie vivranno uno dei momenti più belli della loro relazione, mostrandosi agli amici e ai familiari più felici ed innamorati che mai.

Terrorizzata all'idea che Taylor possa vivere in casa con Kelly e Steffy, Brooke si rivolgerà nuovamente a Bill per chiedergli di allontanare la donna dalla sua nipotina. Non volendo la presenza della Hayes nella vita della sua bambina, Hope si rivolgerà a Liam e gli chiederà se lui abbia intenzione di lasciarla definitivamente per tornare dalla sua ex.