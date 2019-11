Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di una fotografia che Juan Luis Ciano ha pubblicato su Facebook: il protagonista del Trono Over, infatti, ha condiviso sul suo account uno scatto in cui è molto vicino ad una signora bionda che non è Gemma Galgani. A chi l'ha accusato sui social network di prendere in giro la dama di Uomini e donne, il 57enne ha risposto che sono tutte stupidaggini.

'Bufera' social per una foto di Juan Luis in dolce compagnia

Mentre su Canale 5 vanno in onda le puntate di Uomini e Donne in cui Gemma Galgani sta cominciando a manifestare il suo forte interesse per Juan Luis Ciano, quest'ultimo finisce al centro del Gossip per una foto.

Sul profilo Facebook del neo cavaliere del Trono Over, infatti, qualche giorno fa è stato pubblicato uno scatto che ha sollevato non poche polemiche: il 57enne, infatti, si è fatto immortalare guancia a guancia con una bella bionda di nome Raffaella.

Dopo essere stato sommerso di commenti negativi sullo scarso interesse che avrebbe nei confronti della dama del dating-show, l'uomo di orini venezuelane ha deciso di esporsi per replicare.

In un post che è apparso non molto tempo fa sull'account personale del protagonista di U&D, si legge: "Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini?".

"La foto che ho postato, è con una mia carissima amica che ha voluto farla con me. Che male c'è?", ha sbottato Juan Luis sui social network contro tutte quelle persone che l'hanno accusato di prendere in giro Gemma e di essere andato in Tv a corteggiarla soltanto per visibilità.

L'incomprensione tra Gemma e Juan Luis che fa fuggire lei dallo studio

Leggendo tra le righe nel messaggio che Juan Luis ha condiviso poco tempo fa su Facebook, sembra che le cose tra lui e Gemma procedano a gonfie vele. Le anticipazioni della puntata del Trono Over che è stata registrata la settimana scorsa (pare che in questi giorni non ne sia prevista un'altra), avevano informato i telespettatori dei primi attriti che hanno dovuto affrontare i due protagonisti di Uomini e Donne.

La Galgani, in particolare, ci è rimasta molto male nel vedere il suo adorato Ciano ballare un lento prima con Tina Cipollari e poi con Barbara De Santi, entrambe sue storiche "rivali".

Il momento di maggiore tensione tra la dama e il cavaliere, però, è stato quello in cui lui l'ha rimproverata per errore mentre stava ascoltando la presentazione di una signora che ha contattato la redazione appositamente per conoscerlo.

La voce che si è intromessa nella discussione, però, non è quella della torinese come il 57enne pensava.

La "tirata d'orecchie" che il bel Juan Luis ha fatto a Gemma, ha portato quest'ultima a lasciare lo studio in lacrime. La puntata si è conclusa con il tentativo di chiarimento tra i due nel backstage.