Il percorso di Alessandro Zarino a Uomini e donne non è andato certamente nel migliore modi. Il ragazzo, infatti, a seguito di una puntata particolarmente movimentata, ha deciso di compiere la sua scelta, più dettata dall'istinto che dal cuore. La corteggiatrice, però, gli ha detto di no e Maria De Filippi le ha addirittura offerto di sedersi sulla tanto agognata sedia rossa. Questa conclusione ha spiazzato Zarino, il quale si è lasciato molto andare nel corso di un'intervista con il Magazine di Uomini e Donne.

In tale occasione, infatti, l'ex tronista ha spiegato di essere rimasto molto deluso dalla conclusione del suo percorso.

Mai si sarebbe immaginato che le cose potessero andare in quel modo. Il ragazzo, inoltre, ha anche lasciato aperto uno spiraglio che lo vedrebbe tornare all'interno del programma proprio per corteggiare la nuova tronista.

Il ritorno sui social di Alessandro Zarino e l'intervista con Uomini e Donne Magazine

Ieri, Alessandro Zarino è ritornato sui social. Attraverso una Instagram Stories e una diretta ha provato a spiegare un po' meglio ai fan le sue ragioni.

Il bel napoletano ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che hanno creduto in lui e lo hanno supportato. Poi ha svelato di non essere pentito di nulla di quanto fatto a Uomini e Donne perché, secondo la sua versione dei fatti, tutto ciò che ha fatto è stato dettato dal cuore.

Ad ogni modo, Zarino si è spiegato meglio anche nel corso di un'intervista rilasciata al Magazine del programma, in cui ha chiarito la sua posizione e i suoi sentimenti per Veronica. Il ragazzo ha svelato di aver chiesto alla redazione se ci fossero altre ragazze per lui solo per prendere un po' di tempo e fare chiarezza tra i suoi sentimenti. Nel momento in cui, però, si è reso conto che così facendo avrebbe perso Veronica, ha deciso di invitarla al centro dello studio per sceglierla.

Zarino sta valutando di scendere per corteggiare Veronica

La Burchielli, però, non si è lasciata abbindolare ed ha preferito rispondere con un sonoro "no". Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Alessandro è sembrato alquanto affranto da come siano andate le cose. Il ragazzo ha ammesso di provare qualcosa per la sua ex corteggiatrice. Proprio per questo motivo, tutti si stanno chiedendo se il ragazzo non decida di scendere da quelle scale per corteggiarla.

Ebbene, Zarino ha risposto anche a questo ed ha acceso una speranza. L'ex tronista, infatti, ha detto di non escludere assolutamente nulla in questo momento. Starebbe, dunque, prendendo in considerazione questa ipotesi dal momento che ha concluso dicendo: "Se mai dovessi decidere di corteggiarla, sarà per portarla via con me”.