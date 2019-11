Giovedì 7 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne incentrata sul trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha mostrato le esterne fatte dal piemontese Giulio Raselli assieme alle sue corteggiatrici Giulia e Giovanna. A colpire maggiormente è stata la giornata che Giulio ha trascorso con la D'Urso: le immagini hanno fatto perdere le staffe all'altra pretendente la quale, furibonda, ha spiazzato tutti annunciando di volersi guardare intorno, arrivando addirittura a puntare il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Quest'ultimo, però, ha reagito in maniera inaspettata respingendola.

Trono classico Uomini e Donne: Giovanna furibonda con Giulio Raselli

'Il vicolo delle news' ha riportato tutti i dettagli su quanto avvenuto all'interno della registrazione di Uomini e Donne del 7 novembre. sono volate delle scarpe. Giovanna Abate ha avuto modo di constatare come l'esterna che Giulio aveva organizzato sia per lei che per Giulia erano piuttosto simili. Furibonda, Giovanna si è levata una scarpa per lanciarla addosso al 29enne riempiendolo di insulti.

Successivamente, l'Abate ha visionato ulteriori immagini a dir poco sorprendenti e che non hanno fatto altro che farla arrabbiare ancora di più. Nel dettaglio, ha visto la rivale recarsi nella stanza di Giulio Raselli durante la notte e infilarsi nel suo letto. In seguito, pur non vedendosi nulla, si sono uditi degli strani rumori, come se i due si stessero baciando.

Giovanna vorrebbe corteggiare il nuovo tronista, ma lui la respinge

Maria De Filippi nell'arco della registrazione di U&D ha domandato a Giovanna se prossimamente sarebbe tornata in studio per proseguire il corteggiamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La ragazza ha risposto con un laconico 'Spero per me di no'. Il tronista ha replicato che in tal caso sarebbe andato a riprenderla, ma l'Abate lo ha gelato dicendogli che vorrebbe guardarsi intorno indicando Carlo. Quest'ultimo l'ha praticamente respinta dicendole che, pur essendo una bella ragazza, non è interessato. Questo siparietto ha fatto arrabbiare Giulio, che non ha per nulla gradito questa battuta in quanto convinto che Giovanna sarebbe uscita con il Pietropoli nel caso in cui lui le avesse detto di sì.

L'attenzione del trono classico di Uomini e Donne si è riversata anche su Giulia Quattrociocche. La ragazza si dimostra ogni giorno sempre più presa da Daniele. Dopo essere uscita in esterna con il nuovo pretendente Sonny, la tronista lo ha eliminato definitivamente.

In puntata c'è stato spazio anche per il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Quest'ultimo ha fatto sapere di non essere un tipo amante della vita mondana ma che preferisce di gran lunga starsene a casa, per tale ragione la sera di Halloween è rimasto in albergo.

In occasione della registrazione Carlo ha avuto modo di approcciarsi con le corteggiatrici ed ha scelto di ballare con Jessica di Lugano.