Archiviate tre puntate settimanali dedicate al Trono Over, oggi 6 dicembre Uomini e donne passerà la parola al Trono Classico e alle vicende dei suoi tre protagonisti Veronica Burchielli, Giulio Raselli e Carlo Pietropoli. Dopo la scelta a favore di Daniele, Giulia Quattrociocche sarà nuovamente presente in studio ma questa volta avrà al suo fianco il suo neo-fidanzato. La coppia farà il punto sul loro rapporto, confermando come tutto stia procedendo per il meglio e annunciando persino di essere pronta alla convivenza.

Non mancheranno le novità nel percorso di Veronica, che finirà per rendersi protagonista di una dura discussione con Tina Cipollari. Giulio, che la scorsa settimana aveva deciso di recarsi da Giovanna Abate per un chiarimento, ammetterà di non essere pronto alla scelta e continuerà a far innervosire le sue due corteggiatrici preferite.

Uomini e donne anticipazioni oggi: nessuna scelta per Giulio Raselli

La puntata di Uomini e donne in onda oggi 6 dicembre sarà relativa alla registrazione del Trono Classico effettuata lo scorso 20 novembre.

Come riportato dal Vicolo delle News nel suo tradizionale resoconto, essa sancirà il faccia a faccia tra Giovanna e Giulio dopo che lei aveva deciso di non presentarsi in studio. Chi penserà che sia giunto il momento della scelta per il tronista, però, resterà deluso. La loro discussione, infatti, non porterà a nessun risultato degno di nota a causa dell'ennesimo litigio tra i due. E non andranno meglio le cose con Giulia D'Urso che sarà presente in studio per rimproverare Raselli. Lo accuserà di non essere andato a rincorrerla e minaccerà di andarsene anche se lui la inviterà a desistere. Non ci sarà, dunque, nessun evidente passo avanti in questo trono che sembra complicarsi sempre di più.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Trono Classico Uomini e donne anticipazioni: Tina critica Veronica

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna, Veronica risponderà a Maria De Filippi con un filo di voce e subito Tina Cipollari partirà per accusarla del suo cambiamento. Le ricorderà che quando corteggiava Alessandro Zarino appariva forte e sicura di sé mentre ora pare l'ombra di quella battagliera ragazza. A questo punto, interverrà la Burchielli che avrà qualcosa da ridire contro l'ex tronista, sparito senza neppure cercare il chiarimento con lei.

La discussione causerà la reazione del pubblico che criticherà Veronica anche se lei ricorderà come, proprio gli stessi spettatori, solo una settimana prima avessero accolto con entusiasmo il suo trono. Dopo una serie di battibecchi, la parola passerà ai graditi ospiti Giulia e Daniele. La neo-coppia confermerà come tutto proceda per il meglio, al punto da avere già cominciato a parlare di convivenza. La Quattrociocche ammetterà di considerare Giovanna più adatta per Giulio Raselli.