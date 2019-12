La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri, 5 dicembre, ha fornito diversi motivi di discussione ai telespettatori del programma. Oltre alla presa di posizione di Ida Platano con Riccardo Guarnieri, uno degli argomenti più discussi sui social network è una parola probabilmente pronunciata da Gemma Galgani durante uno dei momenti dedicati a lei e Juan Luis Ciano. Quest'ultimo ha raccontato di avere ricevuto dei fiori anonimi in camerino ed ha letto i biglietti da lui ricevuti. È stato in quel contesto che la dama torinese, che sembra non avere affatto gradito l'ultima novità sul suo spasimante, si sarebbe lasciata sfuggire la parola 'esaltato' che è subito stata sentita dall'attenta Maria De Filippi. Ma, interrogata dalla padrona di casa, Gemma ha negato di averla pronunciata.

Ed è proprio questa bugia a non risultare affatto gradita al popolo del web che si sta esprimendo in maniera critica contro uno dei volti più in vista del Trono Over.

Maria De Filippi chiede spiegazioni a Gemma: 'Hai detto esaltato'

Durante la lettura dei biglietti anonimi ricevuti da Juan Luis Ciano, Gemma Galgani ha faticato a nascondere il suo disappunto nell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5. Seduta nel parterre femminile e ignara del fatto che il suo microfono in quel momento fosse acceso, la dama si sarebbe lasciata sfuggire queste parole: "Mamma mia, quant’è tutto esaltato“.

La dichiarazione è stata udita Maria De Filippi che, interrompendo la lettura di Juan Luis, le ha chiesto subito dei chiarimenti: "Gemma, cosa hai detto, perché si è sentito. Perché io l’ho sentito. Era in diffusione. Hai detto che lui è un esaltato?" Ed è qui che sarebbe arrivata la bugia della Galgani che ha categoricamente negato di avere pronunciato tale affermazione. La parola è poi ripassata subito a Ciano e, almeno in televisione, non si sono avuti ulteriori sviluppi. Ma il fatto ha subito scatenato un vero putiferio nei social network.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il web contro Gemma Galgani: 'Sta mentendo'

Gli account ufficiali di Uomini e donne hanno pubblicato il video del momento in cui Maria De Filippi ha chiesto chiarimenti a Gemma Galgani ma lei ha negato di avere pronunciato la parola 'esaltato'. I commenti in riferimento a tale filmato sono estremamente pungenti, andandosi ad aggiungersi ai sospetti già esistenti sulle vere intenzioni della partecipazione della dama al programma. Ecco soltanto alcune delle dure affermazioni dei fan del programma: 'Gli ha dato dell'esaltato e mentito immediatamente a Maria, non ha neanche il coraggio delle proprie azioni", o ancora "bugiarda, se lo hai detto almeno ammettilo".

E non può mancare chi richiama il solito desiderio di apparire in televisione: "Mi sembra tutto una farsa, sia Gemma che lui, interessati solo al business'.