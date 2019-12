Thomas Forrester è stato il perno della puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti lunedì 23 Dicembre. Il suo ritorno alla Forrester Creations sta destando molta preoccupazione su Liam. Dello stesso parere Brooke: la donna teme che il giovane Forrester sia ancora ossessionato da Hope. Diverso pensiero per Ridge, che crede che il ragazzo stia cercando di voltare pagina e andare avanti.

Beautiful, spoiler: Liam non crede nelle buone intenzioni di Thomas

La nuova collaborazione lavorativa tra Hope e Thomas sembra destare qualche dubbio su Liam, che non è propriamente convinto delle buone intenzioni del giovane Forrester: per lui il fatto che lavorino insieme potrebbe rivelarsi solamente un errore.

Liam capisce che Hope ha bisogno di un designer, ma vorrebbe solamente che quest'ultimo non fosse proprio Thomas. La donna cerca di tranquillizzare Liam, promettendogli che non permetterà al Forrester di manipolarla nuovamente.

Ciò nonostante, Liam è più convinto che mai che Thomas possa essere solamente un portatore di guai, anche perché tutti i brutti presentimenti che ha sempre avuto nei suoi confronti si sono rivelati tali. Non ha nemmeno la minima idea di come potrebbe proteggerla, visto che non sa che cosa possa passare nella mente di Thomas, ma dentro di sé sa che per l'arrivo dei guai è solo questione di tempo.

D'altro canto Hope sa che deve compiere questa scelta per salvaguardare il suo lavoro e promette a Liam di prestare attenzione.

Nella testa di Thomas, ovviamente, c'è solo Hope. Il ragazzo si fa prendere anche da dei momenti di malinconia, soprattutto quando osserva un suo disegno che lo ritrae mentre si scambia un bacio con la giovane Logan. Nella mente del Forrester, però, c'è anche il divorzio di Ridge e Brooke. Il ragazzo, infatti, vorrebbe far avvicinare Shauna a suo padre, visto che la donna è interessata a lui. In questo modo potrebbe definitivamente allontanare Logan senior da Ridge.

Per Brooke Thomas è 'psicopatico'

Thomas è argomento di discussione anche tra Brooke e Ridge: la donna insiste sul fatto che il giovane Forrester sia ancora ossessionato da sua figlia Hope, mentre per Ridge il ragazzo ne è stato innamorato, ma ora sta cercando di superare la cosa e andare avanti.

Brooke non crede a questa supposizione, definendo l'atteggiamento di Thomas "psicopatico", con l'unico scopo di "rubare" Hope a Liam e allontanare lei da Ridge. La notizia della collaborazione lavorativa tra Thomas e Hope, inoltre, non fa altro che peggiorare le cose. Brooke è terrorizzata da quello che potrebbe combinare Thomas, ma Ridge cerca di rassicurarla, dicendole che non deve temere e dare al ragazzo un po' di fiducia in più.

Thomas si rivelerà una preoccupazione anche per Steffy, la quale confiderà a Zoe un brutto presentimento: che suo fratello possa ancora essere ossessionato da Hope. Per capire meglio la situazione, visto che Thomas e Zoe si sono baciati, chiede alla ragazza se il bacio le è sembrato "reale". La Buckingham non sa darsi una risposta, ma sente che il giovane Forrester si stia sempre più interessando a lei.

Zoe è stata assunta da Steffy alla Forrester Creations anche per capire se le intenzioni di Thomas fossero cattive, ma la "spia" spera di poter smentire sia Liam e Steffy e di confermare i buoni propositi di Thomas, messi in risalto da Ridge.