Nessun nuovo amore per Emma Marrone: è stata la stessa cantante a confermare di essere single sulle pagine del numero di "Chi" che uscirà domani, mercoledì 18 dicembre. La pugliese è stata paparazzata a Cortina in compagnia di un bel modello, Guido Milani: stando a quello che ha dichiarato la protagonista di questo Gossip, tra lei e il giovane c'è soltanto un rapporto d'amicizia.

Emma sulla neve col bel Guido: le foto sul nuovo numero di 'Chi'

Domani, 18 dicembre, la rivista "Chi" tornerà ad occuparsi della misteriosa vita privata di Emma Marrone: dopo averla accostata ad un modello norvegese la scorsa estate, oggi gli addetti ai lavori tornano alla carica puntando un su giovanissimo influencer.

La cantante pugliese, infatti, è stata paparazzata a Cortina in compagnia di Guido Milani: i due sono stati sorpresi dai fotografi mentre passeggiavano sulla neve, dove hanno deciso di trascorrere un fine settimana di relax.

Chi pensava che l'indossatore di 23 anni fosse il nuovo fidanzato della "Brown", però, si sbagliava: è stata la diretta interessata, infatti, a smentire questo gossip sul nascere rilasciando delle dichiarazioni al giornale diretto da Alfonso Signorini.

Interpellata da un giornalista sul rapporto che ha con il modello di 13 anni più giovane di lei (la salentina ha 35 anni), la vincitrice di Amici ha fatto sapere: "Ora direte che sono una milf. Lui è un bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio".

La Marrone conferma di non stare con nessuno

Dopo aver negato di essere fidanzata con il giovane Guido Milani (che lavora nella sua stessa agenzia di spettacolo), Emma ci ha tenuto a fare un'importante precisazione sulla sua vita privata.

"Ormai sono la più single d'Italia dai tempi dei tempi", ha detto la pugliese alla rivista che l'ha beccata in dolce compagnia a Cortina.

Insomma, l'amore non ha ancora bussato alla porta della bella cantante: sebbene siano tanti i gossip che circolano su di lei (l'ultimo, è quello che la vorrebbe intenta a frequentare il collega Enrico Nigiotti), la Marrone continua a professarsi single da oltre due anni.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Amici Di Maria

Intervistata per il lancio del nuovo disco "Fortuna", infatti, la 35enne ha fatto sapere di aver vissuto una relazione molto importante un paio d'anni fa, dalla quale ne è uscita con le ossa rotte: di questo rapporto non si è mai saputo nulla, tant'è che non esiste nessuna foto dell'ultimo fidanzato della "Brown".

Gli unici uomini accanto ai quali si è fatta vedere Emma da quando è famosa, ovvero da 10 anni, sono: Stefano De Martino (quattro anni insieme tra alti e bassi), Marco Bocci (storia durata pochi mesi) e Fabio Borriello (col quale è finita nel lontano 2015).