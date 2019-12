Appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto e riguardanti ciò che andrà in onda nel corso del mese di dicembre su Canale 5. Molti colpi di scena e intrighi continueranno a tenere con il fiato sospeso i telespettatori che vedranno Maria Castaneda affrontare momenti difficili dopo essersi trasferita con Fernando a 'La Havana', I telespettatori capiranno nel corso delle prossime settimane che Fernando sta ingannando la Castaneda, dato che corromperà il luminare giunto a visitare la donna e che dirà a Maria, che non potrà più tornare a camminare.

Anticipazioni Il segreto: il doppio gioco di Fernando per ingannare Maria

Continuano i colpi di scena nella soap ambientata a Puente Viejo e che vedranno nel corso delle prossime settimane al centro delle vicende lo strano rapporto tra Maria e Fernando. I due, come già sappiamo, su consiglio di Raimundo, hanno lasciato la Villa e sono andati a vivere insieme a 'La Havana'. Il tutto per sfuggire alla sete di vendetta di Carmelo dopo la tragica morte di Adela. Ben presto però si scoprirà che il Mesia sta ingannando la sua ex moglie dato che corromperà il medico giunto per visitarla. Il luminare infatti verrà pagato da Fernando per mentire alla Castaneda, evitando di dirle che potrebbe guarire grazie ad un intervento chirurgico.

Spoiler puntate: Maria convinta di rimanere paralizzata per sempre

Il medico corrotto da Fernando, dirà alla Castaneda che non potrà mai più tornare a camminare e, come prevedibile, questa notizia getterà la donna nello sconforto. Il piano del Mesia per tenere in pugno la figlioccia della Montenegro sembrerà dare i suoi frutti, visto che Maria accetterà anche di mandare i figli Esperanza e Beltran in collegio. Nel frattempo, il Mesia assumerà l'infermiera Dori, con la quale Maria non avrà affatto un buon legame.

Tra le due donne i rapporti saranno sempre più tesi, tanto che l'infermiera minaccerà di licenziarsi. Sarà Fernando a costringere la Castaneda a chiedere a Dori di non partire e si scoprirà con il prosieguo delle puntate, che l'infermiera e l'uomo saranno legati da uno strano rapporto.

Tempi difficili per Maria che, non solo si convincerà di dover rimanere paralizzata per il resto della vita a causa dell'inganno di Fernando, ma che vedrà allontanarsi anche i piccoli Esperanza e Beltran. Per scoprire cosa riserverà il futuro alla figlioccia di Francisca, non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate de Il segreto che ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi escluso il sabato, su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa.

Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.