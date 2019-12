Torna l'appuntamento con le avvincenti notizie su Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata 2115 trasmessa probabilmente a fine dicembre, si soffermano su Prudencio Ortega, interpretato dall'attore Jose Milan. Nel dettaglio, il giovane apprenderà che Lola Mendana è coinvolta in un delitto durante uno scontro con Francisca Montenegro alla Casona.

Il Segreto: Prudencio lascia Lola

Lola e Prudencio saranno al centro dei prossimi appuntamenti italiani della soap opera di Aurora Guerra.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda probabilmente a fine dicembre su Canale 5, svelano che Francisca (Maria Bouzas) farà al fratello di Saul una pesante confessione sull'ex fidanzata. Tutto avrà inizio quando, il ragazzo scoprirà che la Mendana è una complice della Montenegro, visto che le riportava tutto quello che accadeva nell'ex enoteca di Fe (Marta Tomasa), nel frattempo trasferitasi in America da Rosario. Purtroppo, l'Ortega non riuscirà più ad avere alcun rapporto con lei, nonostante provi dei profondi sentimenti nei suoi confronti.

Dall'altro canto, la parente di Marchena cercherà di recuperare la relazione con l'usuraio in quanto innamorata persa di lui. Tutto questo porterà a nuovi risvolti, di cui saranno protagonisti i due innamorati.

Marcela offre un lavoro alla parente di Marchena

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lola sarà licenziata in tronco dall'attività di Prudencio. Per questo motivo, Marcela deciderà di assumerla come cameriera alla locanda. All'inizio, la Mendana penserà di rifiutate la proposta di lavoro, visto l'amicizia sorta tra Matias e il fratello di Saul (Ruben Bernal).

I timori della donna si riveleranno certezze, quando l'Ortega accuserà i coniugi Castaneda di essere in combutta con la parente di Marchena. Nonostante tutto, quest'ultima comincerà a prestare servizio alla locanda, dove diventerà sempre più amica della Del Molino. Inoltre, si avvarrà del sostegno spirituale di Don Berengario per tirare avanti.

Francisca rivela all'Ortega che la Mendana è un'assassina

Ma ecco la story-line subirà una clamorosa svolta nel corso dell'episodio numero 2115 dello sceneggiato.

In particolare, il fratello di Saul scoprirà che Lola è un'assassina durante un confronto acceso con Francisca, sebbene quest'ultima non fornisca prove della sua terribile accusa. Una rivelazione, che sconvolgerà la mente del povero Ortega, tanto da convincersi della veridicità delle parole della Montenegro. Per questo motivo, il giovane non saprà come comportarsi con la Mendana, tanto da chiedere un parere a Don Berengario. Proprio quest'ultimo gli consiglierà di chiarirsi al più presto con la diretta interessata.