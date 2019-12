In una intervista alla trasmissione di Silvia Toffanin, 'Verissimo', in onda sabato 7 dicembre su Canale 5, Loredana Bertè torna a parlare di cose strettamente personali e del suo passato.

La notizia più importante che può essere considerata un autentico inedito, riguarda la sorella Mia Martini. Loredana Bertè in passato si è spesso autoaccusata della morte della sorella, la cantante non si è mai concessa attenuanti per quello che è accaduto a Mimì.

C'è tanta amarezza e tristezza nelle parole della Bertè, la sua giovinezza è stata spesso limitata e a tutti gli effetti non pienamente vissuta.

Di seguito alcuni passi dell'intervista della Bertè a 'Verissimo' con alcuni inediti che hanno fatto il pubblico in studio e la conduttrice.

L'intervista a Loredana Bertè su Mia Martini

Nell'intervista concessa da Loredana Bertè a Silvia Toffanin, nella trasmissione 'Verissimo', ci sono importanti e inedite notizie riguardanti Mia Martini.

La Bertè ha cominciato parlando della sua infanzia infelice, di come sia sta dura crescere e acquisire alcuni fondamentali valori, visto le sue vicende familiari e le continue privazioni e vessazioni subite.

La cantante ritiene che l'unica cosa bella e positiva della sua giovinezza sia stato il rapporto meraviglioso, fatto di amore e complicità, con sua sorella Mimì.

La morte di Mia Martini ha provocato nella cantante una ferita mai più rimarginata e impossibile da dimenticare.

Loredana Bertè si dà tante colpe sull'accaduto e ritiene di non essere stata pronta a sostenere la sorella, se ne fa un cruccio, non si dà pace e sostiene: 'con Mimì è morta una parte di me'.

Loredana pensa che avrebbe potuto fare di più, stare molto più vicino alla sorella e probabilmente salvarla. La cantante afferma di sentire con sé Mia Martini ogni volta che sale su un palco e percepisce che Mimì è soddisfatta di lei, la apprezza e le vuole bene.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

La Bertè parla della sua triste infanzia e di quella della sorella, da bambine non hanno mai festeggiato ricorrenze e non hanno mai partecipato a feste, risultando corpi estranei e venendo isolate rispetto agli altri bimbi e alle altre bimbe.

Infine Loredana Bertè si lascia andare ad una notizia mai narrata in passato, Mimì è stata in galera perché le fu trovato uno spinello - che le avevano messo in tasca - e si fece due anni di carcer; come racconta Loredana: 'Quando è stata liberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno'.

Questo particolare inedito la Bertè ha deciso di raccontarlo a 'Verissimo', tutta la sua storia ha scatenato anche la commozione in studio di Silvia Toffanin e dei presenti. La vicenda legata a Mimì rimarrà sempre nel cuore della cantante.