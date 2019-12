Si è conclusa ieri 1° dicembre la serie televisiva spagnola La caccia - Monteperdido. A partire dalle 21:25 Canale 5 ha trasmesso l'ultima puntata del thriller psicologico interpretato da Megan Montaner, l'indimenticabile Pepa de Il segreto. Le tristi vicende che hanno portato la Sergente Sara Campos a Monteperdido hanno avuto una fine e il sequestratore di Ana e Lucìa è stato assicurato alla giustizia. Prima di arrivare alla scoperta del responsabile il pubblico ha assistito all'assassinio di Ana e alla crisi in cui è sprofondata Sara nella disperata ricerca di Lucìa. I telespettatori che hanno perso la puntata finale su Canale 5 potranno da oggi recuperarne la visione sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La replica dell'ultima puntata de La caccia - Monteperdido è disponibile su Mediaset Play

Poche ore fa è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata de La caccia - Monteperdido. Il finale, in alternativa alla tv, si poteva seguire in contemporanea sul sito di Mediaset Play nell'apposita sezione dedicata alle 'dirette' in modo da poter visionare la puntata anche su pc e su dispositivi mobili. I telespettatori che non hanno avuto la possibilità di seguire il finale ieri sera potranno recuperarlo da oggi sempre sullo stesso sito dove è già disponibile insieme alle altre puntate della serie. Oltre che attraverso il pc, il pubblico può visionare la puntata anche su smartphone o tablet utilizzando l'app scaricabile negli store digitali.

La caccia - Monteperdido, lo spoiler di Mediaset nel promo dell'ultima puntata

La caccia - Monteperdido è la serie thriller tratta dal bestseller di Agùstin Martinez, per cui chi ha letto il libro sapeva già chi fosse il sequestratore di Ana e Lucìa. La trasposizione televisiva si è conclusa anche in Italia nella prima serata di ieri 1° dicembre. Per tutti i telespettatori che non avevano letto il romanzo Canale 5 ha comunque scelto di non mantenere la suspense che questo tipo di fiction cerca in genere di creare nell'arco della narrazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel promo trasmesso prima della messa in onda si vedeva chiaramente che Ana sarebbe stata uccisa mentre correva incontro ai genitori. Come se ciò non fosse abbastanza è stato mostrata anche la scoperta dell'identità del sequestratore quando, poco dopo la morte della ragazza, Sara Campos ha avuto un'intuizione, ha urlato il nome di Rafael e gli ha sparato. Nel corso della puntata andata in onda il pubblico ha visto la Sergente interrogare più volte lo zio di Lucìa per capire il motivo che lo ha portato a commettere un crimine così orribile e scoprire dove si trova Lucìa.

L'uomo alla fine dichiara di aver ucciso anche la nipote ma Sara non gli crede e continua a cercare disperatamente la ragazza.