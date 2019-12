Tra i personaggi più carismatici usciti da 'Uomini e donne', poi approdati a 'Temptation Island', è impossibile dimenticare Sossio Aruta. L'ex calciatore è sempre più convinto di voler sposare Ursula che però sembra tentennare.

Aruta ha sempre avuto dalla sua i favori del pubblico da casa e degli studi televisivi calcati; è risultato sempre molto simpatico e adatto alle varie trasmissioni. Tanto che la sua storia con Ursula Bennardo, culminata nella nascita della piccola Bianca, ha appassionato tantissimi telespettatori.

La storia infinita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tra le poche coppie uscite indenni da 'Temptation Island', la trasmissione se ce ne fosse stato bisogno ha rinsaldato ancora di più il rapporto tra i due. Anche le polemiche continue a 'Uomini e Donne' avevano fatto scommettere sicuramente in pochi sulla costruzione di qualcosa di solido da parte della coppia. La nascita di Bianca, avvenuta lo scorso 11 ottobre, ha cementato in maniera granitica i rapporti tra i due.

A questo punto quello che attendono tutti i fan di Sossio e Ursula sono sicuramente le nozze. La coppia su questa scelta non sembra essere molto in sintonia; fosse stato per Sossio si sarebbero già celebrate le nozze, con una grande festa. La Bennardo, però, non sembra essere così desiderosa di bruciare tutte le tappe e pare non avere fretta, ritenendo che non sia un passo, quello del matrimonio, che possa spostare o incrementare qualcosa rispetto a quello che c'è già. Ursula ritiene che il legame avvenuto con la nascita della figlia possa essere considerato indissolubile.

Per carità niente di clamoroso e nessuna rottura, la voglia incontrastata di Sossio cozza però in maniera netta con i pensieri di Ursula. Al momento non sembra che tra i due meno si parli dell'argomento e meglio sia per entrambi. Nel frattempo continua la carriera televisiva di Sossio, l'ex calciatore avrebbe espresso il desiderio di partecipare alla prossima edizione de 'L'Isola dei Famosi' e tra le altre cose in cantiere ci sarebbe anche una candidatura al Grande 'Fratello Vip'. A parte la vicenda matrimonio i due viaggiano in perfetta sintonia sulla crescita della piccola Bianca.

Ursula apprezza molto l'impegno di papà Sossio e l'uomo ritiene la Bennardo una mamma perfetta, ideale per tirare su perfettamente la sua bambina. L'ex calciatore in questo momento non può fare altro che sostenere Ursula e dedicarsi a quelle poche cose che la donna gli lascia, una delle attività preferite di Sossio è il bagnetto. La Bennardo ha occhi solo per la sua Bianca e Aruta sembra essere messo un po' in disparte, ma questo non gli pesa, farebbe di tutto per la sua piccola principessa.