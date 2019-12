Le puntate delle scelte sono sempre state garanzie di ascolti per il Trono Classico di Uomini e donne ma neppure la decisione di Giulia Quattrociocche è riuscita a risollevare le sorti della parte dedicata ai giovani. La conferma è arrivata dai dati Auditel relativi all'appuntamento di lunedì 2 dicembre, eccezionalmente dedicato proprio al Classico ed in particolare agli inattesi petali rossi scesi sulla tronista e sul neo-fidanzato Daniele Schiavon. Ben diverse sono andate le cose per il primo episodio settimanale dedicato al Trono Over, trasmesso il 3 dicembre: la puntata, che ha concesso ampio spazio soprattutto a Gemma Galgani e a Juan Luis Ciano, è riuscita a superare i tre milioni di telespettatori con uno share a dir poco soddisfacente.

Il Trono Over batte ancora il Trono Classico

Non è un anno facile quello che sta attraversando il Trono Classico, i cui ascolti continuano a mantenersi ben al di sotto dei dati del passato. Non solo: la parte dedicata ai giovani tronisti è spesso al centro di sospetti, riguardanti possibili accordi tra i suoi protagonisti o relativi all'interesse per la sola visibilità. Non ultimo, a tal proposito, è il caso di Giulio Raselli e la sua possibile conoscenza pregressa con Giulia D'Urso che ha scatenato polemiche e dubbi nei social network.

La puntata di lunedì 2 dicembre, durante la quale Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon non ha avuto ascolti eccellenti fermandosi al 19.5% di share con 2.579.000 spettatori. Il vero balzo, invece, è stato compiuto con l'appuntamento del giorno successivo e dedicato al Trono Over. Esso, infatti, ha superato il Classico di quasi quattro punti percentuali, portandosi al 23.7% di share pari a 3.034.000 spettatori.

Anche Maria De Filippi preferisce il Trono Over

Non si sbagliava Maria De Filippi nel tessere le lodi del Trono Over di Uomini e donne in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

In essa, la padrona di casa aveva confessato di apprezzare meno la parte dei giovani che spesso si lasciano influenzare da ciò che dicono i social. E non aveva rinunciato a sottolineare come spesso gli ascolti degli Over siano paragonabili a quella della prima serata di Canale 5. Così, infatti, aveva rivelato: "La verità è che mi diverto con il Trono Over, per il Trono classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare perdendo naturalezza". Innegabile il riferimento alla ricerca di followers facili di tronisti e corteggiatori, che a volte sembrano non essere davvero alla ricerca dell'anima gemella come dovrebbe prevedere il meccanismo del famoso dating show di Canale 5.