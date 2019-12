Ora che Uomini e donne è in pausa fino al prossimo 7 gennaio, in rete non si parla d'altro che del passato di uno dei protagonisti del Trono Over: Juan Luis Ciano. Il sito di Fanpage, in particolare, ha pubblicato i messaggi romantici che il cavaliere scambiava sui social network con Tina Incarnato, sorella di Armando, ad agosto e ottobre scorso: tra i due c'è stato un botta e risposta galante che sicuramente non farà piacere a Gemma Galgani.

La chat tra Juan Luis e Tina fa discutere

Nelle ultime puntate del Trono Over che sono andate in onda prima della pausa, si è parlato spesso del corteggiamento che Juan Luis Ciano ha fatto sui social network (e non solo) alla sorella di Armando Incarnato.

Oggi che la trasmissione è in vacanza, sul web impazzano i messaggi che il cavaliere e Tina si sono scambiati su Facebook nei mesi scorsi: l'ultimo commento del napoletano alla bella 44enne risale al 31 ottobre.

Sebbene lo spasimante di Gemma Galgani abbia sempre minimizzato questa conoscenza virtuale con una signora molto più giovane di lui, leggendo quello che le scriveva si evince un forte interesse nei suoi confronti. Sotto ad una foto di agosto, per esempio, Juan ha lasciato il seguente quanto esplicito commento: "Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni".

"Il sogno proibito", ha aggiunto l'uomo, utilizzando lo stampatello per rendere ancora più chiaro e visibile il suo pensiero. La sorella di Armando ha risposto con gentilezza a queste parole: "Sei un Lord, grazie di cuore".

Attesa per la prossima registrazione di U&D Over

Prima che approdasse nel dating-show nel ruolo di corteggiatore di Gemma (precisamente a fine ottobre), Juan Luis ha commentato un'altra foto di Tina su Facebook con questo complimento: "Sei splendida". Anche in questa circostanza, la napoletana ha ringraziato il suo estimatore. Lo scambio di dolci messaggi che c'è stato tra Ciano e la sorella di Armando è destinato a far discutere: il cavaliere, infatti, ha sempre sostenuto che tra lui e la 44enne non c'è mai stato nulla di più di un'amicizia virtuale, mentre il fratello di lei ha ribadito più volte che i due sono in contatto.

Sicuramente a Gemma non farà piacere apprendere dal web del forte interesse che il suo spasimante ha manifestato per una donna molto più giovane di lei sui social network, soprattutto a fronte del poco trasporto fisico che l'uomo ha invece mostrato nei suoi confronti sin dal primo giorno. Per scoprire cosa accadrà tra i due protagonisti del Trono Over, si dovrà attendere ancora qualche giorno: dopo Natale (probabilmente tra il 28 e il 30 dicembre) si registrerà infatti una nuova puntata di Uomini e Donne, le cui anticipazioni dovrebbero essere disponibili in rete nella tarda serata dello stesso giorno.