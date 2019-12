Tante le novità nella puntata di 'Uomini e Donne' andata in ondata il 5 dicembre su Canale 5. Risulta essere sempre al centro dello show il rapporto tra Juan e Tina che al solito fa infuriare una estereffatta Gemma. Il triangolo Juan, Tina, Gemma continua ad appassionare i telespettatori come solo una soap opera riesce a fare. Chiaramente non solo questo intrigo è presente nell'ultima puntata del trono over di 'Uomini e donne', tante altre le situazioni e i protagonisti convolti nelle varie vicende.

Juan, Gemma e Tina

Come accennato desta sempre più interesse per i telespettatori quello che è divenuto un vero e proprio gossip televisivo, il rapporto tra Juan e Tina. La complicità che la bionda opinionista dimostra avere verso Juan, e viceversa, soprattutto quando i due si concedono un ballo insieme, rende sempre più nervosa Gemma. Maria in apertura di puntata fa mandare in onda un filmato che dimostra che anche Juan non è per niente insensibile alle provocazioni costanti di Tina. Il video mostra il camerino di Juan e la presenza di una foto che ritrae lo stesso in un ballo con l'opinionista.

In studio le varie coppie si scatenano nel ballo e Juan da gentiluomo invita Tina per ringraziarla della gradita sorpresa.

Gemma sempre più adirata se la prende anche con Gianni che sembra apprezzare il ballo di Tina e Juan tanto dar vita ad una ola coreografica. Juan come accaduto nelle puntate precedenti ribadisce che non trova offensivo ballare con Tina o con altre donne presenti in trasmissione. Tina continua a provocare Gemma tessendo le lodi di Juan e facendo molti complimenti al cavaliere.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Maria De Filippi

Juan afferma che il prossimo ballo lo farà con Simonetta alla quale ha dovuto dire di no perché impegnato con Tina. Il cavaliere mantiene la promessa e si scatena in un ballo coinvolgente con Simonetta, anche questo poco gradito dalla dama torinese. Arrivano anche dei fiori nel camerino di Juan, il pensiero è in forma anonima, la principale sospettata è Simonetta che nega pur facendo molti complimenti a Juan.

Armando, Roberta e Veronica

Armando risulta essere uno dei cavalieri che più fanno discutere, tra i presenti a 'Uomini e Donne over'.

Armando è andato a cena con Roberta e poi se l'è spassata in un dopo cena capitolino con Veronica. Il cavaliere ritiene di aver creato un buon feeling con entrambe, tra l'altro le due donne confermano, e conferma anche di essersi baciato con Veronica. Il cavaliere però messo alle strette non prende una decisione netta e invece di rispondere su quale delle due preferisce la prende alla larga e butta tutto in confusione. Ancora una volta Armando sembra giocare sia con Roberta che con Veronica.