La puntata dell'11 dicembre di 'Uomini e Donne over' fornisce come di consueto tanti spunti interessanti per i numerosi fan. Protagonista Armando che afferma di preferire Ida a Veronica e di chiudere definitivamente con quest'ultima. Armando e Juan si metteranno in mostra per una lite molto accesa che non vedrà esclusione di colpi. Saranno svelati i risultati della sfilata con una vittoria a pari merito.

Juan e Armando ai ferri corti

Sempre incandescente il rapporto tra Juan e Armando. Quest'ultimo dopo aver affermato di preferire Ida a Veronica si scaglia contro Juan.

I due si detestano e nelle scorse puntate non se le sono mandate di certo a dire. Armando nella scorsa puntata era intervenuto accusando Juan di non essere chiaro con Gemma. La replica del cavaliere non si era fatta attendere e i due avevano finito col polemizzare in maniera molto veemente. Nella puntata dell'11 dicembre, Juan ha restituito pan per focaccia al suo critico più feroce. Il cavaliere ha accusato Armando di essere incoerente con Veronica e di non essere nelle condizioni di poter impartire lezioni a nessuno.

A questo punto il gioco si fa particolarmente duro e non ci sono esclusioni di colpi.

Armando accusa Juan di sentirsi con altre donne, addirittura di essere uscito con una signora di Firenze. Gemma non nasconde il suo disappunto e chiede spiegazioni al suo cavaliere. L'uomo come è nel suo dna, non si scompone e minimizza. Juan ammette che la donna di Firenze è una sua amica e non ci trova niente di male nel vederla. A quel punto Armando innesca la sua bomba che provoca le lacrime di Gemma: 'Hai chattato anche con mia sorella che ha la metà dei tuoi anni, vergognati!' Juan cerca di difendersi e accusa l'uomo di millantare ma la dama torinese appare molto provata da queste rivelazioni.

È il momento del ballo e nonostante tutto Gemma balla col suo cavaliere. Durante le danze Juan sembra rassicurarla e si lascia andare a qualche sorriso. La dama torinese sembra però nutrire effettivamente dei dubbi, visto che in ogni puntata accade qualcosa. Perplessità verso Juan sembra averle anche Ida, da sempre molto vicina a Gemma.

I risultati della sfilata

Il tema della sfilata era 'Inferno e Paradiso'. La classifica delle dame che hanno partecipato al concorso vede al primo posto a pari merito Ida e Simonetta.

L'ultima posizione è di Anna, Gemma si posiziona 4^. Aurora, nonostante venga definita fuori tema, si assicura la 6^ posizione. Come al solito non sono mancate le critiche di Gianni e Tina alle partecipanti in gara. Barbara, classificatasi 2^, aveva scelto abiti da diavolo, Gemma invece ha indossato un vestito angelico con tanto di ali.