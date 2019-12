'Un posto al sole' darà ancora spazio alla vicenda che vede coinvolta Clara. Le trame inerenti le puntate in onda dal 16 al 20 dicembre, rivelano che la ragazza, in seguito alle insistenze di Angela e Susanna, deciderà di denunciare Alberto Palladini. Intanto, Diego, dopo aver incontrato la madre del ragazzo ucciso sotto gli occhi di Rita tempo addietro, deciderà di rinunciare al patteggiamento mentre Otello affitterà una camera al Bed and Breakfast di Susana e porterà non poco scompiglio. Infine, Andrea si troverà in bivio nel momento in cui Arianna deciderà di non partire per Londra come avevano preventivato.

Un posto al sole, Diego rinuncia al patteggiamento

Le trame di 'Un posto al sole' dal 16 al 20 dicembre rivelano che la famiglia Giordano cercherà di essere più unita che mai anche se il comportamento di Diego rischierà di gettare tutti nello sconforto. Il ragazzo, infatti, dopo aver incontrato Irene, deciderà di rinunciare al patteggiamento e ciò potrebbe peggiorare i rapporti con il giudice ed il PM. Intanto, Aldo deciderà di utilizzare tutte le risorse del suo studio per contrastare il Giordano, ma un imprevisto dell'ultimo momento glielo impedirà.

Poco dopo, Franco e Alberto vivranno un momento molto teso, mentre Giulia non sarà affatto d'accordo con i modi che Angela sta utilizzando per cercare di convincere Clara a denunciare il Palladini. Intanto Serena farà di tutto per convincere Otello a non affittare una camera al B&B, ma con scarsi risultati. Jacopo si ritroverà ad affrontare suo padre mentre per Diego sembrerà essere finalmente arrivata la fine di un incubo. Nonostante i tentennamenti di Giulia, Angela e Susanna continueranno a spingere Clara a denunciare Alberto.

Nel frattempo, la presenza di Otello al Bed and Breakfast creerà non pochi disagi a Serena che non saprà come gestire la bizzarra situazione con gli ospiti stranieri.

Clara denuncia Alberto, Andrea ad un bivio

Clara, dopo le insistenze di Angela e Susanna, deciderà di denunciare Alberto, ma poi accuserà il peso della sua decisione mentre il Palladini attuerà subito una strategia per contrastare la ragazza. Nel frattempo, arriverà la svolta per Diego che potrà, finalmente, prendere in mano la sua vita anche grazie al supporto familiari.

Più tardi, Silvia e Michele si convinceranno di aver trovato la giusta soluzione per risolvere i problemi con Otello, ma la situazione di lì a poco precipiterà in maniera drastica. Intanto, la denuncia di Clara darà inizio ad una guerra che farà emergere vecchi ed oscuri rancori. Nel frattempo Andrea, desideroso di iniziare una nuova sfida, proverà a coinvolgere Arianna con il suo entusiasmo, ma la donna non apprezzerà molto il cambiamento visto che temerà di perdere di vista il loro progetto di vita.

Poco dopo, Filippo e Serena cercheranno in tutti i modi di arginare i danni causati da Otello al B&B. Intanto, Alberto inizierà a fare pressioni alla povera Clara che sarà vittima dello sconforto. Serena e Filippo affronteranno con Silvia e Michele la questione “Otello”, ma alla fine la soluzione giusta la troverà Raffaele. Di cosa si tratterà? Più tardi Arianna deciderà di non partire per Londra come aveva stabilito con Andrea e finirà così per mettere il marito di fronte ad un bivio: partire lo stesso o rimanere a Napoli?