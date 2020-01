Assente dai palinsesti americani da aprile 2019, la terza stagione di Station 19 debutterà questo giovedì 23 gennaio sulla ABC. Per questa data, il network proporrà infatti uno speciale crossover con Grey's Anatomy nel quale verranno affrontate le conseguenze del tragico incidente che ha coinvolto i personaggi del Medical Drama nel finale invernale.

A poche ore dalla messa in onda, la nuova showrunner di Station 19 ha rilasciato qualche interessante anticipazione sul futuro dei protagonisti. Tra i tanti spoiler, quello che ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan riguarda la complessa vita sentimentale di Victoria Hughes.

La donna, dopo aver perso il suo promesso sposo, ha infatti iniziato una nuova relazione con il chirurgo plastico Jackson Avery. Una scelta non del tutto condivisa dai telespettatori ancora fortemente provati dalla morte del comandante Lucas Ripley.

Anticipazioni Grey's Anatomy e Station 19: Il futuro di Jackson Avery e Vic Hughes

Consapevole del malcontento dei fan, Krista Vernoff ha offerto una panoramica sulla prossima lovestory che legherà Grey's Anatomy e Station 19 sottolineando che Victoria Hughes, nonostante il nuovo interesse amoroso, continuerà a soffrire per la tragica perdita del suo fidanzato.

Ecco le parole della sceneggiatrice: "Sono consapevole che i fan 'Vicley' pensino che tutto stia accadendo troppo velocemente. Lo sento! Vic Hughes soffrirà ancora per Lucas Ripley. Una delle cose che ho notato quando i miei amici hanno vissuto la morte di una persona cara è che soffrono per la morte della persona amata e poi vanno avanti. Ci piace immaginare che una cosa debba essere completa prima che ne inizi un'altra, ma non penso sia vero.

Pochissime persone affrontano il lutto, che può richiedere anni, senza trovare conforto altrove."

Se, dunque, Krista Vernoff ha lasciato intendere che il processo di rinascita di Vic Hughes è ancora in fase di definizione; la storia d'amore tra lei e Jackson Avery proseguirà senza battute d'arresto. Come confermato dalla trama ufficiale del dodicesimo episodio di Grey's Anatomy, infatti, il chirurgo plastico deciderà di invitare la nuova compagna ad una cena di famiglia.

La Vernoff su Andy Herrera e Robert Sullivan: 'E' una storia che andrà avanti'

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione tra Jackson e Victoria, l'attenzione della showrunner si è concentrata su un'altra amatissima coppia di Station 19: Andy Herrera e Robert Sullivan.

I due vigili del fuoco, nel corso della 2x17, hanno infatti dato libero sfogo alla passione, salvo poi fermarsi a causa di un ripensamento del capitano ancora affetto da lancinanti dolori alla gamba.

Interrogata sugli effetti che tale relazione potrebbe provocare nella squadra, la showrunner ha così risposto: "Sta decisamente influenzando la squadra. Sta decisamente colpendo Andy e sta colpendo Sullivan. E' una storia che andrà avanti sicuramente, ma nella prima parte della stagione, non avrà un effetto positivo".