Ennesima tragedia nelle avventure delle puntate della soap opera Il Segreto andate in onda a settembre 2019 in Spagna. Il malvagio Fernando Mesia (Carlos Serrano) darà ancora parecchio filo da torcere agli abitanti di Puente Viejo, fino a quando esalerà l’ultimo respiro. Il figlio del defunto Olmo dopo aver causato il decesso della moglie Maria Elena e di Adela, si renderà protagonista di un’altra delle sue pazzie. L’ex marito di Maria Castaneda in preda al delirio totale distruggerà l’intera città con un doloso incendio, e oltre a far scomparire parecchie dimore compresa la proprietà di Francisca Montenegro, sarà il responsabile di un lutto.

Si tratta di Gracia Hermosa (Carmen Canivell), la moglie di Hipolito Miranar (Selu Nietu) che andrà incontro ad un crudele destino, poiché morirà per colpa delle altissime fiamme.

La distruzione di Puente Viejo, la fuga di Francisca, Esperanza e Beltran

Nelle puntate già andate in onda su Antena 3 lo scorso settembre 2019 per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e spagnola. Tutto comincerà quando Fernando stufo di non essere riuscito a convincere Maria a rimanere al suo fianco, scatenerà la sua ira contro l’intero quartiere.

Il borgo iberico verrà distrutto da un devastante incendio innestato dal figlio del defunto Olmo, che darà fuoco a tutte le abitazioni. Matias pur sapendo di correre un grosso pericolo, cercherà invano di spegnere le fiamme divampate con l’aiuto di Don Anselmo. Mentre parecchi cittadini rimarranno senza un tetto su cui vivere, sarà presa di mira anche La Casona. Per fortuna Francisca riuscirà a mettersi in salvo insieme ad Esperanza e Beltran scappando da un passaggio segreto della sua villa per poi recarsi nel bosco, mentre Maria affronterà il Mesia.

Maria uccide Fernando, la morte di Gracia

Fernando farà la fine che meritava, poiché morirà per mano della sua ex moglie che lo ucciderà con un colpo di pistola non appena le confesserà tutti i crimini di cui si è macchiato. A seguito del decesso del suo aguzzino, la Castaneda si recherà in Francia insieme ai bambini, con l’obiettivo di raggiungere poi il marito Gonzalo a Cuba.

Anche Irene, Severo e il piccolo Carmelito, diranno addio a Puente Viejo, invece Matias non avrà nessuna intenzione di lasciare la città. Francisca si trasferirà nella capitale spagnola con il marito, ma prima di partire consegnerà a Mauricio un biglietto per consentirgli di incontrare la sua amata Fe. Purtroppo l’esistenza di Hipolito sarà stravolta da un tragico dramma, poiché rimarrà vedovo per la seconda volta. Ebbene sì Gracia Hermosa perderà la vita in delle circostanze tragiche, ovvero quando la cittadina spagnola verrà rasa al suolo dall'ormai defunto Fernando. A seguito di un salto temporale di ben quattro anni che trasporterà le trame nel 1930, il figlio di Dolores oltre a non essersi ancora ripreso per l’improvvisa perdita della moglie, si separerà dalla figlia Belen che verrà affidata ai suoi suoceri.