Sabato 25 gennaio, dalle ore 21:10 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per te.

Lo show di Maria De Filippi, giunto alla sua terza puntata stagionale, continua a macinare grandi ascolti: il primo appuntamento ottenne un ascolto pari a 5.9 milioni di telespettatori con uno share del 30%, dati che sono stati confermati anche nella puntata della scorsa settimana. Ascolti importantissimi per Mediaset: da settembre 2019 solo Tu si que Vales era infatti riuscito a raggiungere uno share del 30%.

Anche nella prossima puntata Maria De Filippi ospiterà due personaggi famosi: il primo è un attore di fama internazionale come Antonio Banderas, mentre la seconda è l'attrice Giulia Michelini, amata dagli italiani per il ruolo di Rosy Abate.

C'è posta per te, Banderas ha avuto la nomination agli Oscar

Per Antonio Banderas non sarà la prima partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi; l'attore di origini spagnole è stato infatti ospite dello show nel 2009. Anche in questa occasione sarà il ringraziamento che qualcuno vuole fare a qualcun'altro e probabilmente la storia che lo vedrà protagonista sarà quella di apertura di puntata.

Antonio Banderas è in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane con il film 'Dolittle', nel quale recita insieme a Robert Downey Jr, mentre solo poche settimane fa ha ricevuto la nomination agli Oscar 2020 per la categoria miglior attore protagonista grazie alla pellicola 'Dolor y Gloria'. Questa, per l'attore spagnolo, è la prima nomination agli Oscar della sua carriera.

C'è posta per te, la Michelini parteciperà al programma per la quarta volta

Diverso invece il discorso per quanto riguarda Giulia Michelini; l'attrice italiana, nota al grande pubblico grazie al ruolo di Rosy Abate (interpretato per la prima volta nel 2009 all'interno della fiction 'Squadra Antimafia'), è una habitué del programma di Maria De Filippi avendo già partecipato tre volte: la prima nel 2012, poi nel 2018 e nel 2019.

Ma la sua collaborazione con Maria De Filippi va oltre a C'è posta per te: la Michelini, infatti, ha partecipato come giudice anche ad 'Amici' e ad 'Amici Celebrities', programmi che sono entrambi prodotti e condotti da Maria De Filippi. Nella sua carriera la Michelini ha vinto numerosi premi importanti, come quello intitolato ad Anna Magnani come "Artista femminile rivelazione" nel 2016 e quello dell'Italian Movie Award come Miglior Attrice per il film "Sei mai stata sulla Luna?" nel 2015.

Oltre che su Canale 5, C'è posta per te sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play' e di 'Witty TV', dai quali è possibile rivedere le puntate integrali delle scorse settimane.