Nel tardo pomeriggio di ieri, i fan di Grey's Anatomy hanno appreso la sconvolgente notizia che l'interprete di Alex Karev non sarebbe più apparso nel cast fisso del Medical-Drama. Una doccia gelata per i più affezionati fan dell'amatissimo "Dottor Lucifero", già orfani di gran parte del cast iniziale. A 24 ore dall'inaspettata comunicazione, alcuni dei colleghi storici di Justin Chambers hanno espresso, sui principali social network, tutto l'affetto nei confronti dell'amico.

Kevin McKidd sull'abbandono di Alex Karev: 'Ci mancherai Justin, ti voglio bene'

Il primo a rendere omaggio alla straordinaria avventura di Justin Chambers come interprete di Alex Karev è stato Kevin McKidd. L'attore, che nella serie interpreta il dottor Owen Hunt, ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook un breve messaggio nel quale ha espresso tutto l'affetto che lo lega al collega. Ecco le parole dell'attore:

"Ci mancherai molto Justin! Ti voglio bene! Non vediamo l'ora di assistere alle tue nuove avventure".

A far eco a Kevin McKidd sono poi arrivate le dichiarazioni più attese, quelle della protagonista. Ellen Pompeo, grande amica di Justin Chambers, non ha infatti nascosto il suo dispiacere nell'apprendere che non avrebbe più recitato accanto all'attore con cui ha iniziato l'avventura con Grey's Anatomy nell'ormai lontano 2005. L'attrice ha infatti condiviso sul suo profilo Twitter un articolo di Vanity Fair che faceva riferimento alla triste notizia. La donna, confermando quanto riportato sul famoso sito web, ha ribadito quanto già espresso nell'articolo affermando che l'uscita di Justin Chambers dal cast di Grey's Anatomy rappresenta una grossa perdita per il telefilm.

Ancora nessun commento da parte di Shonda Rhimes sull'abbandono di Alex Karev

Se Kevin McKidd ed Ellen Pompeo hanno già dedicato un pensiero all'ex interprete di Alex Karev, la produzione di Grey's Anatomy non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale alimentando, così, l'ipotesi che l'attore abbia abbandonato lo show che l'ha reso famoso a causa di una lite con gli sceneggiatori.

In realtà, come espresso dallo stesso Justin Chambers, le sole motivazioni che l'hanno spinto ad abbandonare il telefilm sono semplici scelte lavorative.In attesa di scoprire come Krista Vernoff e Shonda Rhimes commenteranno l'addio ad Alex Karev, anche Alex Blue Davis ha dedicato un post all'amico. L'interprete dello specializzando Casey Parker ha così commentato l'accaduto: "Justin Chambers è il ragazzo più gentile che si possa incontrare. Ho imparato così tanto e con lui ho vissuto i miei momenti preferiti sul set. Sono onorato di aver avuto la possibilità di lavorare accanto a lui".