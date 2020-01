Si preannunciano colpi di scena ricchi di tensione per i prossimi appuntamenti italiani della soap opera Il Segreto. Uno storico protagonista dopo aver posto fine alla vita della scomoda Dori Vilches, ed essere sfuggito alla trappola organizzata da Carmelo, Severo e Francisca, sfogherà la sua rabbia contro Maria Castaneda. L’uomo in questione è Fernando Mesia che dopo aver fatto credere ai tre alleati che la figlia di Emilia sia fuggita da La Habana insieme a lui, si recherà con la stessa in una struttura religiosa abbandonata.

Il figlio del defunto Olmo oltre a tenere sotto sequestro la sua ex moglie, le chiederà di fuggire dal paese spagnolo in sua compagnia, dicendole che presto si libererà dei suoi rivali con una bomba. Nonostante ciò, la sorella di Matias anche se sarà abbastanza terrorizzata mostrerà il suo grande coraggio, visto che pur essendo immobilizzata sulla sua solita sedia a rotelle azionerà l’ordigno esplosivo.

La Montenegro, Severo e Carmelo alleati, l’Ulloa e la Campuzano in pericolo

Negli episodi che il pubblico spagnolo ha avuto modo di seguire lo scorso agosto 2019 e che verranno trasmessi in Italia tra qualche mese, Severo e Carmelo si alleeranno con Francisca per farla pagare a Fernando.

Il primo cittadino e il Santacruz metteranno in atto il piano stretto con la dark lady invitando il Mesia a recarsi in una casa abbandonata, e facendogli credere che potrà uccidere la matrona. Il figlio del defunto Olmo anche se non si fiderà ciecamente del sindaco e del marito di Irene si presenterà nel luogo indicato, e rimarrà sorpreso quando capirà grazie ad Irene e Raimundo che il suo coinvolgimento con la morte di Maria Elena e Adela è venuto a galla. A quel punto l’ex marito della Castaneda non ci penserà due volte a rapire la Campuzano e l’Ulloa, ma dopo aver ammesso la sua responsabilità nelle tragedie capitate a Puente Viejo di recente. Fernando in preda al delirio posizionerà un fucile su una finestra del capannone con l’intenzione di colpire Severo, Carmelo e Mauricio, per farli sparare in direzione dei suoi ostaggi.

Per fortuna Francisca non appena giungerà sul posto, grazie ad una sua intuizione inviterà i suoi alleati a deporre le armi.

Irene e Raimundo salvi grazie a Francisca, Fernando sequestra Maria

Mentre l’Ulloa e la giornalista scamperanno da morte certa per merito della Montenegro, il Mesia si recherà a La Habana e prenderà di mira Maria. Quest’ultima sarà all'oscuro della malvagità del suo ex marito, visto che non sospetterà nemmeno che si sia liberato dell’infermiera Dori uccidendola. Il figlio del defunto Olmo per tenere la moglie di Gonzalo ancora legata a sé, la sequestrerà facendola rimanere da sola in un vecchio monastero. Fernando mostrerà il suo vero volto alla donna che continua ad amare follemente, dicendole di aver piazzato una bomba per far morire Francisca, Severo e Carmelo quando metteranno piede all'esterno dell’edificio.

Inoltre, il Mesia cercherà di convincere la madre di Esperanza a partire con lui. Dopo aver rifiutato la proposta del suo ex marito dicendogli di lasciarla in pace, la figlia di Emilia azionerà il dispositivo nell'istante in cui il diretto interessato entrerà nella struttura. A seguito dell’esplosione, la Montenegro raggiungerà la sua figlioccia al fianco di Mauricio e farà dei salti di gioia quando la vedrà in piedi, invece di Fernando non ci sarà nessuna traccia.